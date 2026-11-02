Argentina ultima los preparativos a seis días de la visita del papa León XIV

La tercera y última delegación de la Santa Sede llegó este lunes a Buenos Aires, encabezada por Alessandro Gallo, responsable de la organización del viaje, e integrada por miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

Los funcionarios vaticanos revisarán los recorridos, los dispositivos de seguridad y los espacios donde se desarrollarán las actividades, además de mantener reuniones con representantes de la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Conferencia Episcopal Argentina.

"Estamos haciendo el ajuste ultrafino de todos los dispositivos de seguridad, de comunicación y de traslados", contó en declaraciones a periodistas el canciller argentino, Pablo Quirno, a las puertas de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se realizó una reunión con la delegación vaticana.

En Buenos Aires, los trabajos comenzaron la semana pasada en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, donde se instaló el altar principal para la misa del día 9 y una vigilia con jóvenes el 10.

Se estableció también un perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica (la embajada vaticana), en el barrio de Recoleta, donde se alojará León XIV. Desde el sábado habrá restricciones a la circulación en las calles próximas, con acceso reservado a residentes, comerciantes y personas autorizadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La programación cultural también avanza con la participación de más de seiscientos coristas y doscientos músicos en las celebraciones religiosas. Entre los artistas confirmados figuran cantantes argentinos como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi.

La coordinación entre los organismos nacionales y locales está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, hermana del presidente argentino, Javier Milei, en contacto con las autoridades eclesiásticas.

Entre los preparativos se contemplan ensayos de los traslados y medidas específicas para garantizar la seguridad del papa y facilitar el contacto con los fieles. Se contará con dos camionetas Toyota Hilux especialmente adaptadas como papamóviles.

León XIV arribará el domingo 8 a las 16.30 hora local (19.30 GMT), procedente de Montevideo, al Aeroparque Jorge Newbery -el aeropuerto metropolitano de Buenos Aires-, donde será recibido por Javier Milei y autoridades eclesiásticas.

Durante su estadía, el máximo jerarca de la Iglesia católica visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad; celebrará misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján; y mantendrá encuentros con representantes sindicales y empresariales, entre otras actividades.

Quirno confirmó que Milei participará en la misa en Buenos Aires.

Con respecto al encuentro previsto para el domingo con la sociedad civil y el cuerpo diplomático, Quirno dijo que han sido invitados "todos los gobernadores, diputados, senadores y la vicepresidenta", Victoria Villarruel, enfrentada desde hace tiempo con Milei.

"Estamos felices con la visita del santo padre. Es una visita que va a hacer felices a todos los argentinos. Tiene una relevancia muy importante", afirmó el canciller.

El miércoles 11, tras la celebración en Luján, León XIV partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Lima, para continuar su gira por Latinoamérica.