Argentina ultima preparativos a seis días de la visita del papa León XIV

La tercera y última delegación de la Santa Sede llegará este lunes a Buenos Aires, encabezada por Alessandro Gallo, responsable de la organización del viaje, e integrada por miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.

Los funcionarios revisarán los recorridos, los dispositivos de seguridad y los espacios donde se desarrollarán las actividades, además de mantener reuniones con representantes de la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Conferencia Episcopal Argentina.

En la capital Argentina, Buenos Aires, los trabajos comenzaron la semana pasada en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, donde se instaló el altar principal para las misas y los encuentros multitudinarios.

Se estableció también un perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica (la embajada vaticana), en el barrio de Recoleta, donde se alojará León XIV. Desde el sábado habrá restricciones a la circulación en las calles próximas, con acceso reservado a residentes, comerciantes y personas autorizadas.

La programación cultural también avanza con la participación de más de 600 coristas y 200 músicos en las celebraciones religiosas. Entre los artistas confirmados figuran cantantes argentinos como Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi.

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La coordinación entre los organismos nacionales y locales está a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, hermana del presidente argentino, Javier Milei, en contacto con las autoridades eclesiásticas.

Entre los preparativos se contemplan ensayos de los traslados y medidas específicas para garantizar la seguridad del papa y facilitar el contacto con los fieles. Se contará con dos camionetas Toyota Hilux especialmente adaptadas como papamóviles.

León XIV arribará el domingo 8 a las 16.30 hora local (19.30 GMT), procedente de Montevideo (Uruguay), al Aeroparque Jorge Newbery, aeropuerto metropolitano de Buenos Aires, donde será recibido por el presidente Milei y autoridades eclesiásticas.

Durante su estadía visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar para personas con discapacidad, celebrará misas en las tres jurisdicciones, mantendrá encuentros con representantes sindicalistas y representantes de movimientos sociales, distintas comunidades religiosas y encabezará una vigilia con jóvenes.

El miércoles 11, tras la celebración en Luján, partirá desde el aeropuerto internacional Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira latinoamericana.