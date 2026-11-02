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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:25

Arranca en Alemania el juicio contra un pediatra acusado de abusos contra decenas de niños

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Berlín, 2 nov (EFE).- Un pediatra de 45 años acusado de 130 delitos de abuso sexual grave y de violación cometidos contra decenas de niños, en gran parte pacientes suyos, se sienta desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Territorial de Potsdam, en el este de Alemania.

Por EFE
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De acuerdo con la fiscalía, los hechos se produjeron a lo largo de un periodo de 12 años, desde diciembre de 2013 hasta noviembre de 2025, cuando el médico fue detenido.

"Una gran parte de los delitos el acusado los cometió en el marco del ejercicio de su actividad profesional", explicó la fiscalía el pasado mes de mayo, cuando formalizó los cargos contra el pediatra.

Éste trabajaba en los hospitales de las localidades brandeburguesas de Rathenow y Nauen, parte de una red de clínicas de propiedad municipal.

La fiscalía parte de que las víctimas pudieron ser más de 70, con edades a partir de dos años y de sexo tanto masculino como femenino.

El pediatra fue detenido a raíz de la denuncia de la madre de un niño que sufrió presuntos abusos en Rathenow y después la Policía incautó numerosos dispositivos de datos en su domicilio que dieron pie a sospechas ulteriores.

El grupo de clínicas municipales admitió más tarde que había sido un error dejar al facultativo a solas con sus pacientes.

"Ahora en las revisiones y las medidas de tratamiento en situaciones delicadas está vigente el principio de cuatro ojos", informó la empresa, que también ha creado un puesto de comisionado de protección de la infancia, en declaraciones recogidas este lunes por la cadena regional RBB.

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