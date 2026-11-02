Australia insta a la Commonwealth a desempeñar un papel en la regulación de la IA

Así se expresó Albanese en su discurso de apertura del Foro de Empresas, Mujeres, Jóvenes y Pueblos de la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, que se celebra hasta el 4 de noviembre en Antigua y Barbuda con la presencia del rey Carlos III.

El primer ministro de Australia señaló que, aunque el potencial de la IA para impulsar avances científicos, elevar el nivel de vida y mejorar la forma de trabajar y hacer negocios "es significativo", se puede elegir "moldearla".

"Al ser creada por humanos, la IA debe ser controlada por humanos para el beneficio de la humanidad. Debemos asegurarnos de que trabajemos juntos como Commonwealth", dijo Albanese, recordando la declaración del rey Carlos III de que la tarea que tiene el mundo ante sí no es simplemente avanzar en la tecnología, sino garantizar que esta permanezca al servicio de la humanidad y el medioambiente.

El monarca, que se encuentra en Antigua y Barbuda junto a la reina Camila, había preguntado si se podría desarrollar un conjunto de principios comunes para facilitar la futura aplicación de la IA.

"Estoy totalmente de acuerdo, y Australia ha sido pionera en este campo, estableciendo expectativas claras sobre el papel que desempeñan las tecnologías en nuestras vidas y sobre las empresas que nos las proporcionan", subrayó, citando la implementación de una edad mínima de 16 años para el uso de redes sociales.

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Albanese afirmó que la Commonwealth, formada por 56 países con vínculos con el Reino Unido, es una entidad dominada por los jóvenes y, por lo tanto, debe protegerlos.

Al respecto, añadió que el desarrollo de estándares de IA debe realizarse no solo a nivel nacional sino también multinacional porque "la regulación del mundo digital se ha convertido en una cuestión crucial de soberanía nacional y democracia".

"Esperamos sinceramente poder trabajar juntos para garantizar que los seres humanos sigan dirigiendo la implementación y el uso de esta nueva tecnología", concluyó.

En el foro también se abordó el impacto del cambio climático, sobre todo en los pequeños estados insulares del Caribe y el Pacífico.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó que este desafío exige alianzas que reúnan a los sectores público y privado, la sociedad civil, el ámbito académico, los jóvenes y las comunidades.

"Nos enfrentamos a desafíos importantes: el cambio climático, la incertidumbre económica, la desigualdad, la disrupción tecnológica y las persistentes barreras a las oportunidades. Estos desafíos no pueden ser abordados por gobiernos que actúen solos", aseveró.

De hecho, en la Reunión Ministerial de la Commonwealth sobre Pequeños Estados, celebrada ayer, los ministros de estas naciones abogaron por una cooperación práctica, una mayor inversión y una acción colectiva para construir economías más resilientes.

Los ministros analizaron cómo los gobiernos, los socios internacionales y el sector privado pueden colaborar para incrementar el apoyo a las iniciativas -tanto actuales como futuras- de la Commonwealth.