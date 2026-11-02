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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 17:40

Avión de accidente en EEUU que dejó 9 muertos "estaba rompiéndose" en el aire: Autoridades

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 2 nov (EFE).- El avión que dejó nueve muertos al caer en Estados Unidos el domingo "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto del accidente obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

Por EFE
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Los investigadores no han identificado de manera formal a las víctimas ni las causas del accidente del domingo en el condado de Palm Beach, pero indagan si el clima fue un factor principal, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, sigla en inglés), en una rueda de prensa.

"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", detalló Chapman.

Las autoridades de Palm Beach buscan que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declare una "emergencia" tras el accidente porque afectó una zona con 77 casas rodantes y desplazó a 400 personas, de las que 40 están en albergues, señaló el comisionado Joel Flores de dicho condado.

La aeronave, una Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cerca del barrio de Cresthaven tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

"Desafortunadamente, estas personas han sido desplazadas de sus hogares porque es una escena del crimen y están (los peritos) recolectando toda la evidencia que ellos puedan, la comunidad es primariamente hispana, entonces los estamos ayudando a regresar a lo normal", explicó Flores en español.

Por ahora, las autoridades saben que la tripulación se comunicó antes del accidente con el Centro de Control de Tráfico de Rutas Aéreas de Miami, al que dijo que estaban a 35.000 pies (10,6 kilómetros de altura), con "turbulencia moderada", detalló Chapman.

La tripulación notificó que la temperatura exterior era de 47 grados centígrados bajo cero y que estaban gestionando el hielo, detalló el miembro de la NTSB, quien destacó al clima como un "gran foco" de la indagatoria.

Hasta ahora, familiares solo han identificado de manera pública a la brasileña-estadounidense de 20 años Nathalia Filgueiras, una copiloto del avión que obtuvo su licencia a los 17 años, incluso antes de su permiso de conducir, pero Chapman apuntó que aún no determinan cuál fue su rol en los hechos.

Imágenes en redes sociales muestran que la aeronave impactó contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego que dejó un cráter en el pavimento.

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