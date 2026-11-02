Bélgica investiga el posible ciberataque a los frigoríficos de decenas de supermercados

Así lo explicó el ministro del Interior, Bernard Quintin, quien aseguró que el incidente no ha provocado problemas de suministro generalizados, ya que no ha afectado a los centros de distribución, según un comunicado recogido por los medios locales.

"Los incidentes se limitan a las instalaciones frigoríficas de ciertos comercios (...).Subrayan la necesidad de proteger mejor los sistemas informáticos y reforzar la resiliencia del sector frente a las ciberamenazas", dijo.

Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia e Irlanda han sufrido este lunes incidentes similares en supermercados y tiendas, cuyos sistemas de refrigeración han sido pirateados a distancia para aumentar la temperatura o activar el modo de descongelación, lo que en algunos casos ha provocado la pérdida de la mercancía.

Sin embargo, se desconoce aún si todos los incidentes responden a una misma operación.

El método es equiparable al utilizado en octubre en un ciberataque contra supermercados en Francia que también impactó, aunque en menor medida, a Bélgica y Países Bajos.

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En esta ocasión, en Bélgica se han visto afectados una cuarentena de supermercados de la cadena neerlandesa Delhaize, una quincena de supermercados del grupo francés Carrefour, varios establecimientos Spar y una cadena de carnicerías presente sobre todo en Amberes.

También la sueca Ikea ha registrado problemas en su tienda Mons, pero no en el resto de sus establecimientos en el país.

El consejero delegado de Sabcobel, Stephan Moelans, explicó que la compañía, especializada en sistemas frigoríficos, detectó problemas en una veintena de los cientos de sistemas que gestiona en Bélgica y confirmó que el pirateo se dirigió a supermercados individuales y no a esta empresa proveedora.

Los sistemas de refrigeración de las tiendas cuentan con un control central que puede ser accesible a través de internet y este habría sido el objetivo del pirateo, de manera similar a lo que ocurrió en Francia hace apenas tres semanas.

Tras ese incidente, Sabcobel había recomendado a los comercios asegurar su conexión a internet y muchas tiendas ya lo habían hecho, por lo que el impacto sería "relativamente limitado", dijo Moelans, según la televisión pública flamenca VRT.

Por el momento, el Centro de ciberseguridad de Bélgica no dispone de información sobre el ataque aunque, en general, este organismo público ha mostrado su preocupación por la multiplicación de los incidentes debido al uso de la inteligencia artificial.

Pese a que aún no hay una estimación de las pérdidas generadas por el incidente, se espera que asciendan a miles de euros, dado que las normas de seguridad alimentaria obligan a tirar la mercancía que haya sobrepasado los límites de temperatura o si existen dudas sobre si se ha preservado la cadena de frío.