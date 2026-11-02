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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:30

Borrell plantea eximir de aranceles a los productos latinoamericanos que entren en Europa

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Barcelona, 2 nov (EFE).- El ex alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell planteó este lunes eximir de aranceles a "todo producto producido en cualquier país latinoamericano" que llegue a Europa, creando así una "gran área de libre comercio" entre ambas partes.

Por EFE
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El político español instó a "reforzar los lazos comerciales" entre Europa y Latinoamérica para ser capaces de crear una "gran área de libre comercio", según justificó en el foro World in Progress (WIP), organizado en Barcelona por el grupo español de comunicación Prisa.

Recordó que la UE y Mercosur han puesto recientemente en marcha un pacto comercial, pero opinó que "apenas se ha llegado a un acuerdo se han empezado a poner barreras bajo la alfombra" por parte de ambas partes.

Borrell argumentó que, a pesar de que Europa "presume mucho" de su relación con América Latina, "solo el 9 % de las exportaciones" de esa región tienen como destino el otro lado del Atlántico.

"¿Por qué no avanzamos un escalón más en este proceso de integración y aceptamos que todos los insumos, todo producto producido en cualquier país latinoamericano, sea considerado producto libre de aranceles cuando entra en Europa?", propuso Borrell.

Admitió que ello "planteará problemas sectoriales, pero daría un poderosísimo mensaje político", argumentó.

Por otra parte, Borrell aseguró que uno de los principales problemas de América Latina es su falta de integración política, lo que "la debilita", opinó.

Además de esa falta de unidad institucional, América Latina también tiene otros dos grandes problemas, consideró, la desigualdad y la falta de movilidad social, así como la falta de un crecimiento económico en la región.

Con todo, Borrell resaltó que esa región tiene muchos activos tanto materiales como humanos, e indicó que Europa puede ayudar a América Latina con todos estos problemas que tiene.

"América Latina tiene poca integración física, poca económica y menos política", lamentó Borrell a modo de síntesis, y agregó que no explota sus propios recursos minerales y que está peor posicionada que Europa ante los avances digitales.

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