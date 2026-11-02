Boy George se reúne con el presidente de Israel tras sacar una canción en apoyo al país

"Hoy, queremos agradecerte, Boy George, por ponerte del lado de Israel y el pueblo judío. En tres años desde el 7 de octubre, Israel y los judíos del mundo han sufrido una avalancha de ataques", afirmó Herzog durante la ceremonia, según las imágenes compartidas por Presidencia.

El presidente de Israel denunció que en distintos ámbitos del arte y la cultura se ha extendido "una forma particular de discriminación contra los israelíes y los judíos", en referencia a los boicots en protesta contra la ofensiva que el país mantiene en Gaza, que se ha cobrado la vida de cerca de 75.000 palestinos desde 2023.

Israel comenzó entonces la ofensiva, que provoca muertos a diario pese a que desde hace más de un año hay una tregua en vigor, en represalia a la masacre del 7 de octubre de 2023. Ese día, las milicias de Gaza con Hamás a la cabeza entraron en las comunidades fronterizas israelíes con la Franja y mataron a unas 1.200 personas, además de tomar a otras 251 como rehenes.

"Estaba escribiendo una canción basada en lo que leía en los periódicos y sentí que la palabra 'genocidio' estaba siendo sobreutilizada", dijo el cantante durante su intervención, "y yo sé lo que la palabra significa, así que era una apertura fácil para mí".

Así referenció Boy George al inicio de la canción, con los versos: "Tú dices 'genocidio', yo digo 'guerra'. Cuando te atacan, para eso está el Ejército".

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Está dedicada a las víctimas del festival Nova, la 'rave' celebrada a escasos kilómetros de Gaza el día del ataque que se convirtió en el escenario de una de las mayores masacres de la jornada. Los atacantes palestinos mataron allí a unas 364 personas, además de a 15 policías, según los datos de la cadena israelí Kan.

Boy George acudirá mañana (martes) a Reim, la comunidad fronteriza con Gaza junto a la que se celebraba el festival Nova. Además, el que fuera líder de Culture Club celebrará conciertos en Tel Aviv los días 4 y 7 de noviembre.

El británico es uno de los escasos artistas que han viajado a Israel desde octubre de 2023, en medio del boicot cultural que vive el país por su ofensiva en Gaza, calificada como un genocidio por distintas organizaciones internacionales y una comisión independiente de la ONU.

En febrero de este año, la banda estadounidense Smash Mouth dio un concierto en Tel Aviv y recientemente la rapera Azealia Banks se mudó a esta misma ciudad.

A principios de septiembre, el actor John Malkovich canceló una actuación en Israel prevista para el 13 de abril tras la publicación en un diario israelí de frases que se le atribuyeron sin que las hubiera pronunciado, como "estoy emocionado de volver a Israel y no puedo esperar a reencontrarme con la cálida audiencia israelí de nuevo, con la que siento una fuerte cercanía y solidaridad".