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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 16:20

California propone elevar a 1.000 millones los incentivos fiscales para reactivar el cine

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Los Ángeles (EE.UU.), 2 nov (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, propuso este lunes ampliar hasta los 1.000 millones de dólares el límite de crédito fiscal para la industria del cine y la televisión del estado, lo que lo convertiría en el mayor programa de este tipo con tope de Estados Unidos.

Por EFE
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"Esta histórica ampliación propuesta incluiría créditos para el talento principal, 100 millones de dólares para producciones independientes, incentivos para las empresas que se comprometan a realizar más de una producción en California y una extensión del crédito fiscal hasta 2040", indicó la Oficina del gobernador en un comunicado.

Anteriormente, el Programa de Créditos Fiscales para Cine y Televisión de California contaba con un tope anual de 750 millones de dólares, con el objetivo de incentivar a los estudios a producir en el estado tras la crisis que atraviesa Hollywood, la mayor industria cinematográfica del mundo en términos presupuestarios y de alcance global.

La propuesta, que necesita la aprobación de la Legislatura de California, "fortalecería las industrias creativas del estado, apoyaría la creación de empleos bien remunerados y mantendría el crecimiento de nuestra economía del entretenimiento", dijo en el comunicado la asesora principal del gobernador Newsom y directora de GO-Biz, Dee Dee Myers.

La medida se une a los esfuerzos continuos del estado de California por frenar la fuga de rodajes hacia otros estados de EE.UU. y países que ofrecen incentivos económicos altamente competitivos (como Reino Unido o Canadá).

Hollywood sufre desde hace décadas el fenómeno conocido como 'runaway production', la fuga de las grandes producciones y rodajes de cine o televisión hacia otros países ante la falta de incentivos fiscales atractivos.

Este problema se agravó durante la pandemia de la covid-19, dejando a la industria en una situación de extrema vulnerabilidad que empeoró con las históricas huelgas de guionistas y actores que paralizaron el sector en 2023 en Los Ángeles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente defendió la creación de incentivos fiscales para revitalizar Hollywood, ya había planteado en 2025 imponer un arancel del 100 % a las películas producidas en el extranjero, una propuesta que generó un fuerte rechazo entre los principales sindicatos y estudios, quienes advirtieron que paralizaría la distribución global y que finalmente no llegó a implementarse.

En su lugar, los representantes de la industria propusieron una mejora en los créditos fiscales, similares a los que ofrecen países como Canadá, Reino Unido y algunos estados de EE.UU. que se están beneficiando del éxodo de Hollywood, como es el caso de Nuevo México o Georgia.

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