ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:15

Canciller chino dice a alto cargo iraní que el diálogo es la "única vía" en Oriente Medio

Imagen sin descripción

Pekín, 2 nov (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo un encuentro este lunes en Pekín con el secretario adjunto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Bagheri Kani, al que señaló que el "diálogo y la negociación" son la única vía, después de que Pekín haya anunciado que un enviado especial viajará a Oriente Medio para "rebajar la tensión".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Wang indicó que el conflicto en la zona "se prolonga y se ha extendido a otras regiones", por lo que "el diálogo y la negociación" son la única vía, e instó a "todas las partes" a "actuar con responsabilidad", en lugar de recurrir de nuevo a la fuerza, según un comunicado compartido por la Cancillería del gigante asiático.

El diplomático chino afirmó que, pese a la volatilidad de la situación internacional, las relaciones entre Pekín y Teherán han mantenido un desarrollo estable y expresó su apoyo al país persa "en la defensa de su soberanía y su seguridad".

"China está dispuesta a seguir trabajando con todas las partes para restablecer la paz en la región", aseveró Wang.

Por su parte, Bagheri expuso que su país defenderá "con firmeza" su seguridad, soberanía e integridad territorial y se resistirá a "la hegemonía y las amenazas", así como que "está dispuesto a negociar con todas las partes" para contribuir a la paz y estabilidad regionales, según el comunicado de la Cancillería china.

El alto cargo iraní también expresó su confianza en que Pekín desempeñe "un papel importante" en la paz internacional y regional.

Bagheri ejerció como ministro de Exteriores en funciones de Irán desde el 20 de mayo de 2024, tras la muerte de su predecesor en un accidente de helicóptero, hasta que fue sustituido en agosto de ese año por Abás Araqchí.

El encuentro se produce ante la incertidumbre por las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Catar, para reabrir el estrecho de Ormuz y tras una semana de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de ocho meses.

Teherán aseguró este lunes que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el domingo con lanzar nuevos ataques contra Irán, mientras medios estadounidenses informaron de que abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

China anunció este lunes que el enviado especial del Gobierno para Oriente Medio viajará a Irán, Omán y Arabia Saudí entre principios y mediados de septiembre "con el fin de instar a la paz y promover el diálogo, aliviar la situación, rebajar la tensión y contribuir de forma constructiva a la paz y la estabilidad regionales".

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
04
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
05
Política
Itaipú vuelve a comprar patrulleras bajo sospechas de direccionamiento
Ver más

Te puede interesar