Canciller chino dice a alto cargo iraní que el diálogo es la "única vía" en Oriente Medio

Wang indicó que el conflicto en la zona "se prolonga y se ha extendido a otras regiones", por lo que "el diálogo y la negociación" son la única vía, e instó a "todas las partes" a "actuar con responsabilidad", en lugar de recurrir de nuevo a la fuerza, según un comunicado compartido por la Cancillería del gigante asiático.

El diplomático chino afirmó que, pese a la volatilidad de la situación internacional, las relaciones entre Pekín y Teherán han mantenido un desarrollo estable y expresó su apoyo al país persa "en la defensa de su soberanía y su seguridad".

"China está dispuesta a seguir trabajando con todas las partes para restablecer la paz en la región", aseveró Wang.

Por su parte, Bagheri expuso que su país defenderá "con firmeza" su seguridad, soberanía e integridad territorial y se resistirá a "la hegemonía y las amenazas", así como que "está dispuesto a negociar con todas las partes" para contribuir a la paz y estabilidad regionales, según el comunicado de la Cancillería china.

El alto cargo iraní también expresó su confianza en que Pekín desempeñe "un papel importante" en la paz internacional y regional.

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Bagheri ejerció como ministro de Exteriores en funciones de Irán desde el 20 de mayo de 2024, tras la muerte de su predecesor en un accidente de helicóptero, hasta que fue sustituido en agosto de ese año por Abás Araqchí.

El encuentro se produce ante la incertidumbre por las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Catar, para reabrir el estrecho de Ormuz y tras una semana de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de ocho meses.

Teherán aseguró este lunes que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el domingo con lanzar nuevos ataques contra Irán, mientras medios estadounidenses informaron de que abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

China anunció este lunes que el enviado especial del Gobierno para Oriente Medio viajará a Irán, Omán y Arabia Saudí entre principios y mediados de septiembre "con el fin de instar a la paz y promover el diálogo, aliviar la situación, rebajar la tensión y contribuir de forma constructiva a la paz y la estabilidad regionales".