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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 17:00

Carlos III y Camila visitan una exposición sobre la trata de esclavos en Antigua y Barbuda

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Castries, 2 nov (EFE).- El rey Carlos III y la reina Camila visitaron este lunes una exposición sobre la trata transatlántica de esclavos en Antigua y Barbuda, donde se celebra la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

Por EFE
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Los monarcas observaron obras de arte y objetos relacionados con el comercio de esclavos en la Casa de Gobierno en Antigua, en un momento en el que el Caribe exige al Reino Unido reparaciones por este crimen.

Esta visita se produce dos días después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara estar "abierto" a que el Reino Unido se disculpe formalmente pero descartara la posibilidad de hacer compensaciones económicas.

En un artículo publicado en el diario The Guardian, el líder laborista expresó su "pesar y arrepentimiento" por el sufrimiento causado por este comercio que su país practicó durante siglos y manifestó su deseo de proponer un "diálogo" sobre este asunto.

Burnham escribió que "mantener estas conversaciones difíciles para salvaguardar la Mancomunidad de cara al futuro es lo correcto", pero indicó que no considera que las reparaciones económicas sean "la respuesta adecuada".

"No creo que los británicos de hoy deban ser considerados responsables de injusticias históricas -por muy atroces que fueran- ocurridas en otra época, bajo leyes distintas y en las que ellos no tuvieron ninguna participación personal", puntualizó.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Reparaciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), Sir Hilary Beckles, celebró este lunes la oferta de diálogo pero lamentó que se descarten compensaciones.

"En los últimos años, el Reino Unido ha esgrimido múltiples razones por las cuales las reparaciones no deberían figurar en la agenda. Cada una de ellas ha sido refutada y descartada (por parte de Caricom)", criticó Beckles en un comunicado.

Beckles subrayó que para los pueblos del Caribe este es un asunto "prioritario" y que los gobierno de la región han manifestado su compromiso con "un diálogo basado en la decencia" con el Reino Unido y otros países europeos.

Como monarca constitucional, Carlos III no puede comprometer disculpas formales ni reparaciones sin el aval del Gobierno británico, por lo que durante su actual gira por el Caribe se ha limitado a expresar su pesar.

"Es justo que reconozcamos el gran sufrimiento y las injusticias del pasado en estas islas y más allá", dijo en Bahamas la semana pasada.

En esta jornada, los reyes Carlos y Camila se reunieron con los gobernadores generales de Antigua y Barbuda, Sir Rodney Williams; San Vicente y las Granadinas, Sir Stanley John; y San Cristóbal y Nieves, Dame Marcella Liburd, todos ellos países en los que ejerce como jefe de Estado.

También están previstas visitas a un jardín resistente a la sequía, a un banco de semillas y a una histórica base naval establecida en 1725, así como la participación de Carlos III en el lanzamiento de la Iniciativa para la Naturaleza de la Commonwealth.

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