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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 14:30

Centros de datos en Rusia tendrán que reservar 10% de capacidad para necesidades estatales

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Moscú, 2 nov (EFE).- Los centros privados de procesamiento de datos en territorio de Rusia tendrán que reservar el 10 % de sus capacidades para necesidades del Estado, según un decreto rubricado este lunes por el presidente Vladímir Putin.

Por EFE
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De acuerdo con el documento, los centros de datos deben cumplir ese requisito en los próximos 10 días.

El decreto se firmó "en relación con la necesidad de tomar medidas urgentes en respuesta a las acciones inamistosas de algunos países extranjeros, con el fin de garantizar el apoyo al funcionamiento de los recursos de información en el territorio de la Federación de Rusia".

Las capacidades reservadas continuarán siendo usadas por los centros de datos, pero deberán ser entregadas al Estado ruso en un plazo de 24 horas si se emite una solicitud adicional.

Las autoridades también podrán utilizar las capacidades de centros de datos en el extranjero en caso de que esa medida reciba el visto bueno del Servicio Federal de Seguridad.

La decisión se produce después de ataques con drones lanzados por Ucrania el mes pasado contra centros de datos de tres empresas rusas, entre ellas el gigante informático Yandex, conocido como 'el Google ruso'.

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