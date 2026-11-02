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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 05:35

China mandará enviados especiales a Oriente Medio y África en noviembre

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Pekín, 2 nov (EFE).- China desplegará entre principios y mediados de noviembre una ronda de diplomacia itinerante por Oriente Medio y África, a cargo de varios enviados y representantes especiales, para "promover el diálogo" y "contribuir a la paz y la estabilidad regionales".

Por EFE
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La portavoz de la Cancillería china Mao Ning realizó hoy el anuncio en una rueda de prensa rutinaria en la que detalló que el enviado especial del Gobierno chino para Oriente Medio viajará a Irán, Omán y Arabia Saudí en ese periodo.

El representante especial para Asuntos Africanos visitará Etiopía, Yibuti y Egipto en las mismas fechas, mientras que el enviado de Exteriores para el Cuerno de África viajará a Eritrea a principios de mes.

Los enviados y representantes chinos viajarán de forma simultánea a los países de la región "con el fin de instar a la paz y promover el diálogo, aliviar la situación, rebajar la tensión y contribuir de forma constructiva a la paz y la estabilidad regionales", explicó Mao.

Según la portavoz, los viajes se enmarcan en las iniciativas planteadas por el presidente chino, Xi Jinping, para promover la paz y la seguridad en Oriente Medio, y en los cuatro principios sobre la participación constructiva de todas las partes en la solución de los asuntos candentes de África.

La información ya había sido adelantada, sin fechas, el pasado martes, cuando el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun aseguró "seguir con gran atención" la evolución de la situación en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el Cuerno de África y expresó la "profunda preocupación" de Pekín por "la prolongación de los combates y por la influencia de factores externos".

El anuncio de China llega ante la incertidumbre sobre las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Catar, para reabrir el estrecho de Ormuz y tras una semana de intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de ocho meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene la presión mediante el bloqueo naval y la intensificación de las sanciones, aunque aseguró que no atacará al país antes de las elecciones de medio mandato de este martes.

Pese a los intentos para alcanzar un acuerdo diplomático, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que otros dos petroleros chocaron con minas navales en el estrecho de Ormuz.

Las tensiones también están presentes en el mar Rojo, donde las hostilidades se reanudaron a mediados de julio cuando el Ejército yemení leal al gobierno -que actúa bajo patronazgo saudí - bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní.

Poco después los hutíes lanzaron una ofensiva que les llevó a tomar toda la costa suroccidental del Yemen e iniciaron ataques contra instalaciones energéticas y económicas de Arabia Saudí, líder de la coalición militar antihutí, que, junto al Gobierno reconocido internacionalmente también reanudaron sus bombardeos.

El cuerno de África ha vivido la escalada del conflicto en la región etíope de Tigré desde que el pasado 23 de septiembre el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) iniciase una "guerra defensiva" tras meses de escalada militar.

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