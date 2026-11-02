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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:05

Ciberataques también alteran temperatura de congeladores de 17 empresas en Países Bajos

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La Haya, 2 nov (EFE).- Al menos 17 empresas de Países Bajos sufrieron durante la pasada noche un ciberataque contra sus sistemas de refrigeración y congelación, cuyas temperaturas fueron modificadas de forma remota por piratas informáticos, según anunció este lunes el proveedor de equipos de refrigeración Danfoss.

Por EFE
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Los establecimientos afectados son principalmente carnicerías y pequeñas tiendas de barrio, aunque la compañía no ha querido revelar sus nombres, y, por el momento, no se tiene constancia de que las grandes cadenas de supermercados neerlandesas hayan resultado afectadas.

Entre las instalaciones atacadas hay un almacén de productos congelados, donde los responsables descubrieron que la temperatura había pasado de los 20 grados bajo cero habituales a los 10 grados bajo cero, según explicó Danfoss a la televisión pública neerlandesa NOS.

"Normalmente, los sistemas deben mantenerse a -20 grados, pero anoche descubrimos que estaban a -10 grados. Pudimos intervenir rápidamente", detalló.

La compañía no ha precisado si el ataque ha provocado pérdidas económicas o si alguno de los establecimientos afectados ha tenido que desechar alimentos tras las alteraciones de temperatura.

Los equipos atacados permiten controlar a través de internet la temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales, lo que facilita a los técnicos detectar y solucionar averías a distancia, y esta conexión ha sido aprovechada por piratas informáticos en los casos en los que los sistemas no contaban con las medidas de seguridad adecuadas.

Según Danfoss, los equipos afectados estaban conectados a redes no protegidas y utilizaban contraseñas predeterminadas, lo que permitió a los atacantes acceder a ellos y modificar su funcionamiento.

La empresa había advertido a sus clientes neerlandeses a mediados de octubre de estos riesgos y les recomendó desconectar los sistemas de internet y permitir solo conexiones a través de redes seguras, después de que se produjeran ataques similares en Francia.

"La mayoría de las tiendas tomó medidas entonces, pero un pequeño número no lo hizo, y ahora están sufriendo las consecuencias", señaló el portavoz de Danfoss, quien aseguró que los ataques podrían haberse evitado si se hubieran aplicado las recomendaciones.

El incidente en Países Bajos coincide con una oleada de ataques informáticos contra sistemas de refrigeración de supermercados y otros establecimientos en varios países europeos, entre ellos Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia.

El pasado octubre, la cadena de supermercados Albert Heijn, la mayor de Países Bajos, tuvo que desconectar parte de sus sistemas digitales después de un "incidente de ciberseguridad", lo que dificultó el abastecimiento de las tiendas durante varios días e interrumpió los pedidos por internet.

De momento no existen pruebas de que aquel incidente esté relacionado con los ataques contra los equipos de refrigeración.

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