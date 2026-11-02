ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 19:15

Colombia expulsa a 44 ciudadanos hondureños acusados de cometer pesca ilegal en San Andrés

Imagen sin descripción

Bogotá, 2 nov (EFE).- El Gobierno colombiano expulsó este lunes a 44 ciudadanos hondureños acusados de cometer pesca ilegal y explotación de recursos marinos en las aguas caribeñas de la isla de San Andrés.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Gracias a la vigilancia y al trabajo comprometido de nuestra Armada Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia 44 ciudadanos hondureños realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de nuestros recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas", informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Los acusados navegaban en un bote pesquero cuando fueron interceptados por la Armada Nacional mientras realizaban la pesca ilegal.

El mandatario detalló en su cuenta de X que los ciudadanos extranjeros fueron presentados ante un juzgado penal por "posible violación de la soberanía nacional y la explotación no autorizada de recursos".

Posteriormente, pasaron a disposición de Migración Colombia y esta víspera fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a su país.

"Todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados sin dilaciones ni privilegios", enfatizó De la Espriella.

El presidente señaló que las fronteras deben respetarse y que los recursos naturales colombianos "no son botín de nadie", al tiempo de felicitar a la Armada por las labores de control.

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar