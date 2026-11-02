Colombia expulsa a 44 ciudadanos hondureños acusados de cometer pesca ilegal en San Andrés

"Gracias a la vigilancia y al trabajo comprometido de nuestra Armada Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia 44 ciudadanos hondureños realizando actividades de pesca ilegal y explotación no autorizada de nuestros recursos marinos en aguas jurisdiccionales colombianas", informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Los acusados navegaban en un bote pesquero cuando fueron interceptados por la Armada Nacional mientras realizaban la pesca ilegal.

El mandatario detalló en su cuenta de X que los ciudadanos extranjeros fueron presentados ante un juzgado penal por "posible violación de la soberanía nacional y la explotación no autorizada de recursos".

Posteriormente, pasaron a disposición de Migración Colombia y esta víspera fueron expulsados del territorio nacional y enviados de regreso a su país.

"Todos los ciudadanos extranjeros que delincan en Colombia y tengan antecedentes o anotaciones judiciales serán objeto de las verificaciones correspondientes y, cuando proceda legalmente, serán deportados o expulsados sin dilaciones ni privilegios", enfatizó De la Espriella.

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El presidente señaló que las fronteras deben respetarse y que los recursos naturales colombianos "no son botín de nadie", al tiempo de felicitar a la Armada por las labores de control.