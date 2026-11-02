Comienzan en Berlín las negociaciones de coalición lideradas por La Izquierda

"En las últimas semanas, los berlineses nos han preguntado una y otra vez: '¿Cuándo empezamos?'. Y ahora, ahora es cuando empezamos. Por eso, hoy es un día muy feliz para nosotros y ahora vamos a profundizar en muchas conversaciones con todo detalle", declaró la aspirante a la alcaldía, Elif Eralp, cuya formación, La Izquierda, ganó las elecciones regionales del pasado 20 de septiembre con el 25,7 % de los votos.

Eralp agregó que las tres formaciones ya han llegado a un consenso en muchas áreas políticas, como las cuestiones relacionadas con los alquileres, las expropiaciones de grandes inmobiliarias con más de 10.000 viviendas en su cartera, la economía y el clima.

La política de La Izquierda subrayó que la coalición de su partido con Los Verdes y SPD ha recibido un claro respaldo de los berlineses para formar Gobierno, y defendió que el objetivo es garantizar una buena vida para todas las personas de la capital alemana.

La presidenta regional del SPD, Bettina König, cuyo partido obtuvo un 12,1 % de los votos, agregó que durante las dos últimas semanas las tres formaciones debatieron "exhaustivamente y de principio a fin" el documento exploratorio y expresó su alegría de que este lunes comiencen finalmente las negociaciones para una coalición.

König añadió que ahora se sumergirán de lleno en las negociaciones temáticas para ver cómo avanzan y, a partir de ahí, "decidir qué camino seguirá esta ciudad".

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Por su parte, la líder regional de Los Verdes, Nina Stahr, cuya formación recibió en los comicios regionales un 14,3 % de apoyos, declaró que las conversaciones preliminares y las negociaciones exploratorias fueron "muy intensas" y estuvieron "marcadas además por un intercambio constructivo", en el que se profundizó ya en algunos temas.

"Pero también hay que reconocer que algunos temas los profundizaremos de verdad ahora, durante las negociaciones de coalición", añadió.

La ecologista reconoció que hay gente que observa, "en algunas casos aún con escepticismo", a esta coalición, pero se mostró "muy optimista" en cuanto a poder disipar estas dudas y demostrar que este "gobierno progresista" puede suponer un nuevo comienzo que permita volver a avanzar en esta ciudad.

El pasado sábado, Eralp se mostró combativa en su aspiración a gobernar la ciudad-estado ante las crecientes dudas sobre su idoneidad, sobre todo después de que el jueves trascendiera su profundo temor hacia activistas y simpatizantes radicales propalestinos con vínculos a Hamás.

"Ahora, algunos líderes políticos y ciertos medios de comunicación me acusan de que, debido a mis propias preocupaciones, no puedo proteger Berlín. Yo lo veo de otra manera: precisamente porque conozco y comprendo diversas preocupaciones, haré precisamente eso", afirmó en el congreso regional de su partido, en el que se dio luz verde al preacuerdo con Los Verdes y el SPD para iniciar negociaciones formales para construir un Gobierno de coalición.