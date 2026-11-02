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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:25

Condenado a 12 años de cárcel un hombre que drogaba y violaba a su pareja en Alemania

Imagen sin descripción

Berlín, 2 nov (EFE).- Un tribunal alemán ha condenado a 12 años de prisión a un hombre que drogó y violó a su pareja en medio centenar de ocasiones en un periodo de cinco años, en un caso que recuerda al de la francesa Gisele Pelicot y que fue descubierto a raíz de éste.

Por EFE
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El condenado, de 39 años y residente en Ronnenberg, en la región de Hannover, en Alemania central, además grababa en vídeo los abusos y los compartía en grupos de chat o en plataformas de internet, en las que también colgaba imágenes tomadas en secreto cuando su pareja se duchaba.

Los hechos se produjeron entre noviembre de 2021 y marzo de este año y, según la fiscalía, los incidentes pudieron superar el centenar, aunque la Audiencia Territorial de Hannover consideró que 50 -entre ellos 33 casos de violación con agravantes- estaban demostrados.

Según dijo un portavoz del tribunal citado por la cadena regional NDR, la víctima no tuvo conocimiento de los hechos hasta que se enteró a través de la investigación, puesto que su pareja utilizaba somníferos y ketamina para drogarla.

A raíz del conocido como 'caso Pelicot' en Francia, un grupo de periodistas alemanes investigaron las redes online de hombres que comparten en la red abusos cometidos contra sus parejas, a las que previamente drogan hasta dejarlas inconscientes.

A su vez esto llevó a una investigación policial internacional en la que llamó la atención el perfil online del hombre hoy condenado, contra el que se presentaron cargos una vez pudo ser identificado.

La fiscalía había solicitado originalmente una pena de 13 años de prisión. La sentencia todavía no es firme y puede ser apelada.

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