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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 22:40

Corea del Nore tacha de "absurda" la acusación del FBI por el histórico robo a Binance

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Seúl, 3 nov (EFE).- Corea del Norte calificó de "absurda" la acusación del FBI sobre su implicación en el histórico robo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, e insinuó que la propia Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría beneficiarse de la recuperación de los activos sustraídos.

Por EFE
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"La afirmación estadounidense es una retórica absurda y no tiene nada de nuevo", afirmó Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, en un comunicado difundido este martes por la agencia estatal KCNA.

El FBI atribuyó el sábado al grupo norcoreano TraderTraitor el ciberataque contra Binance, en el que fueron sustraídos unos 6.300 millones de dólares en criptomonedas, el mayor robo de este tipo registrado en la historia.

Kim acusó a Washington de vincular sistemáticamente a Pionyang con grandes delitos informáticos internacionales y recordó que también lo responsabilizó del ataque a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit en febrero de 2025, cuando fueron robados unos 1.500 millones de dólares.

La hermana del líder norcoreano recordó que la Administración Trump anunció en 2025 la creación de una reserva estratégica con criptomonedas confiscadas y sostuvo que examinar quién se beneficiaría de los activos recuperados podría ofrecer pistas sobre los responsables del ciberataque.

La medida estadounidense permite conservar determinados activos digitales decomisados legalmente, aunque contempla también su devolución a las víctimas.

Kim también advirtió que Pionyang reconsiderará diversos asuntos ante la "actitud hostil" estadounidense, en medio de las intenciones declaradas de Trump de reunirse este año con el líder norcoreano.

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón consideran que los ciberrobos atribuidos a Pionyang permiten al régimen eludir las sanciones internacionales y financiar sus programas armamentísticos, una valoración compartida por expertos como Daniel Pinkston, profesor de la Universidad Troy, y Lee Ho-ryung, investigadora del Instituto Surcoreano de Análisis de Defensa (KIDA), consultados en la víspera por EFE.

Por su parte, Alec Zebrick, gerente sénior de servicios globales de la firma estadounidense Chainalysis, explicó a EFE que los fondos robados a Binance se mezclaron con los sustraídos a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitget, que sufrió el robo de 351,6 millones de dólares en septiembre, una conexión que, según el experto, refuerza la atribución del ciberataque a Corea del Norte.

Binance anunció recientemente que había reservado más de 6.340 millones de dólares para cubrir las pérdidas mediante recursos propios y fondos de protección, y aseguró el domingo haber repuesto ya el 95 % de los activos sustraídos. Todavía se desconoce la pérdida definitiva, después de que la firma asegurara haber congelado unos 3.000 millones de dólares de los fondos sustraídos.

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