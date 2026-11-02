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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:30

Cuba comerciará en la Unión Económica Euroasiática dos fármacos para úlceras y cicatrices

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La Habana, 2 nov (EFE).- Cuba comercializará en los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) dos medicamentos de producción nacional, el Hebermin y Heberprot-P, destinados a la cicatrización de heridas y al tratamiento de las úlceras de pie diabético, respectivamente, informaron este lunes medios estatales de la isla.

Por EFE
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Ambos medicamentos recibieron las actualizaciones de autorización de comercialización, así como las entradas correspondientes al Sistema Unificado de conformidad con los requisitos para la UEE, puntualizó un comunicado del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de la isla.

"Esto permitiría que ambos productos puedan ser comercializados no solo en la Federación de Rusia, sino que también puedan ser introducidos en Kazajstán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia", indicó la publicación de la institución científica cubana.

El Hebermin es un fármaco biosimilar, destinado al tratamiento de quemaduras y cicatrización de heridas menores, mientras que el Heberprot-P se utiliza para el tratamiento de las úlceras de pie diabético y la cicatrización de heridas complejas.

De acuerdo con el CIGB, "ambos medicamentos son demandados por los sistemas de salud de varios países, y se prevé que en los próximos años sean productos empleados de manera masiva".

La compañía estadounidense Discovery Therapeutics Caribe, especializada en biotecnología, recibió en 2024 el permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) para realizar ensayos clínicos el Heberprot-P. Sin embargo, el fármaco no cuenta aún con aprobación comercial libre ni prescripción abierta en ese mercado.

Según cifras oficiales, a más de 450.000 pacientes en todo el mundo con úlcera del pie diabético se les ha administrado el Heberprot-P, que es "un factor de crecimiento epidérmico humano recombinante intralesional".

El fármaco ha obtenido registro sanitario en casi una treintena de países, además de contar con patentes concedidas en más de cuarenta territorios.

Cuba y la Unión Económica Euroasiática acordaron en mayo de este año una hoja de ruta para estrechar la cooperación en los sectores de la biotecnología, el turismo, la industria azucarera y la agricultura, como parte de un plan de acción conjunta para el período 2026-2030.

El anuncio se da en medio de una profunda crisis económica en la isla, marcada por las fallidas políticas económicas nacionales que han agravado los problemas estructurales; y un bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., así como sanciones secundarias que han ahuyentado a inversores extranjeros.

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