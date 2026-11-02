Cuba dice que no habrá "privatización" tras dar respaldo jurídico al 97 % de las reformas

Díaz-Canel detalló que en tres meses se concretaron "215 normas jurídicas" relacionadas con estas medidas y reiteró que "la transformación en sociedades mercantiles por acciones o participaciones" de empresas estatales "no equivale a privatización".

El presidente del país caribeño defendió a las compañías estatales frente al creciente sector privado en la isla y dijo que "la empresa estatal socialista no es un actor residual ni un apéndice del aparato administrativo, sino que es el sujeto principal de la economía nacional y el eslabón fundamental".

"Siempre vamos a proteger la empresa estatal de la privatización", remarcó el mandatario y destacó que "se podrán crear vínculos empresariales de diferentes tipos" para que "toda la empresa estatal que se pueda salvar, no tenga que quebrar".

El jefe de Estado puntualizó que el objetivo con las 176 reformas económicas aprobadas en junio, y que buscan liberalizar y descentralizar la economía, "es separar la propiedad de la gestión, atraer capital y mejorar la eficiencia".

Además, las medidas prevén "lograr aprovechar mejor las capacidades subutilizadas en la empresa estatal, pero manteniendo la propiedad social como un principio irrenunciable", añadió Díaz-Canel.

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El presidente cubano hizo estas declaraciones durante un encuentro con empresarios estatales cubanos para evaluar "la primera etapa de implementación" de estas reformas y "la marcha del proceso en cerca de una docena de grupos empresariales de varios sectores", indicó en esta jornada el diario oficialista, Granma.

Según datos oficiales, actualmente, unas 16.100 empresas privadas funcionan en Cuba, tras la aprobación en los últimos tres meses de 3.600 nuevas entidades de este tipo como parte del proceso de reformas económicas.

Expertos independientes han señalado a EFE que el paquete de medidas posiciona al sector privado como un eslabón necesario y un eje fundamental ante la profunda crisis que vive la isla y, todo el andamiaje legal relacionado con ellas, "pueden confirmar que Cuba va hacia el libre mercado", aseguraron.

Las medidas han llegado en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis económica desde hace seis años, una situación agravada desde enero pasado luego de que EE.UU. aplicara una política de máxima presión, con un bloqueo petrolero y sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.