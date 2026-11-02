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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 11:10

Decomisan 47 kilos de cocaína en el mayor alijo de la historia del aeropuerto de Beirut

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Beirut, 2 nov (EFE).- Las autoridades libanesas se congratularon este lunes por la reciente incautación de 47 kilos de cocaína a un pasajero que acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Beirut, en lo que han descrito como el mayor alijo decomisado en la historia del aeródromo, el único operativo del país.

Por EFE
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El ministro libanés de Interior, Ahmad al Hajjar, elogió a la Seguridad General por seguir el cargamento "desde su salida de Ghana hasta su llegada al Líbano a través del Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, donde se coordinó con la Dirección de Aduanas del aeropuerto", según un comunicado de su departamento.

Hajjar destacó durante una reunión con el director de la Seguridad General, Hasán Choucair, que la operación demuestra la importancia de la cooperación entre este tipo de órganos y los departamentos pertinentes.

Las autoridades aduaneras del país anunciaron el fin de semana el hallazgo de un cargamento de más de 40 kilos de cocaína en el aeródromo capitalino, donde se halló en posesión de un ciudadano sirio identificado como B.H. y que había aterrizado en un vuelo procedente de Ghana.

En su cuenta de X, el Ministerio de Finanzas del Líbano calificó este alijo como el más grande decomisado en toda la "historia" del aeródromo de Beirut, que actualmente es el único abierto al tráfico de pasajeros en el país, a la espera de que terminen las obras para reconvertir una antigua base aérea en la región norte.

El Líbano es considerado un importante punto de tránsito para el estimulante sintético 'captagón' producido al otro lado de la frontera con Siria, mientras que esta droga popular en los últimos años también se fabrica en su territorio, sobre todo en regiones orientales cercanas a la divisoria.

Sin embargo, es menos común la incautación de grandes cantidades de drogas importadas como la cocaína.

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