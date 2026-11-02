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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 09:20

Defensora del pueblo de Rusia revela acuerdo para acceso mensual humanitario a Oleshki

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Moscú, 2 nov (EFE).- La defensora del pueblo de Rusia, Yana Lantrátova, informó hoy sobre un acuerdo para el acceso mensual humanitario a los residentes de la localidad ucraniana de Oleshki, que Rusia controla desde el comienzo de la guerra y donde la semana pasada tuvo lugar la primera misión humanitaria de las partes, mediada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Por EFE
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"Mi colega (el defensor del pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets) y yo estuvimos de acuerdo (...) con el objetivo de organizar misiones similares, al menos mensuales, para entregar ayuda humanitaria a Oleshki, en la región de Jersón", dijo Lantrátova, en una rueda de prensa emitida por la televisión pública.

Agregó que ella y Lubinets grabaron un mensaje a la primera dama estadounidense para agradecerle sus esfuerzos en la misión humanitaria en Oleshki.

"Luego analizaremos qué otras necesidades existen" en la zona de Oleshki, dijo y aseguró que los residentes de algunas localidades cercanas también recibieron ayuda en el marco de la reciente iniciativa, precedida por un alto el fuego temporal.

En cuanto al número de los evacuados de la localidad, Lantrátova dijo no conocer la cifra exacta, porque algunos residentes no estaban en la lista de las personas a ser evacuadas y se sumaron en el último momento.

También hubo quienes expresaron el deseo de abandonar la zona, cuando el convoy humanitario entraba en algunas ciudades cercanas.

De todas formas, el número total de los evacuados no llegó a las 750 personas, aseguró Latrátova, quien dijo que algunos autobuses habilitados para transportar a los residentes de Oleshki "regresaron vacíos".

En este sentido, señaló que algunos residentes no podían abandonar la localidad porque tienen personas mayores a su cargo, que "no sobrevivirían al viaje", según su propio testimonio.

Lantrátova aseguró que las autoridades tienen conocimiento de las necesidades de estas familias y les van a prestar asistencia de aquí en adelante.

También Kiev pidió el domingo mantener abierto el acceso humanitario a Oleshki después de que expirara el plazo de la misión humanitaria.

"Es fundamental que se mantenga abierto el acceso humanitario a Oleshki para que más civiles puedan recibir la ayuda que necesitan", escribió este domingo el Ministerio de Exteriores ucraniano en X.

El defensor del pueblo de Ucrania expresó previamente su deseo de que la experiencia en esta localidad sea algo más que un caso aislado y se convierta en "la base de un nuevo mecanismo para responder a crisis humanitarias complejas".

El Kremlin celebró este lunes el exitoso cumplimiento de la misión humanitaria y agradeció el papel de la primera dama de Estados Unidos, al tiempo que afirmó que no se prevén nuevas treguas similares por el momento.

"Respecto a mantener esta práctica, cada caso concreto es único. Por ahora no tenemos planes similares, y tampoco se han presentado iniciativas análogas", sostuvo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al destacar que "en cada caso concreto los intereses de las personas y el abastecimiento humanitario estarán en primer lugar".

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