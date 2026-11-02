Delcy Rodríguez recibe al ministro de Economía de Portugal para ampliar cooperación

La reunión se dio en el marco del fortalecimiento y el diálogo político bilateral y como parte de un "nuevo ciclo de cooperación económica" para "ampliar las capacidades productivas, el intercambio comercial" y generar "alianzas estratégicas", según dijo el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió en el encuentro.

"Se espera que ambas delegaciones (...) puedan valorar y abordar los avances de la diplomacia y de las relaciones de intercambio en distintos ámbitos", apuntó VTV.

Según la página web de Prensa Presidencial, a Castro Almeida lo acompaña una misión empresarial integrada por 37 entidades portuguesas de distintos sectores, entre ellos: tecnología, transformación digital, energía, construcción civil, industria y agroalimentación.

Venezuela y Portugal mantienen un intercambio comercial y unas alianzas estratégicas desde hace años, según Prensa Presidencial.

En marzo pasado, el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sosa, también visitó Caracas para promover relaciones bilaterales beneficiosas para ambas naciones.

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En esa oportunidad, Sosa sostuvo encuentros con la comunidad luso-venezolana.

Recientemente, el Parlamento de Venezuela autorizó la designación de Juan Carlos Fernandes como nuevo embajador en Portugal, mientras que el país europeo cuenta con Manuel Frederico Pinheiro da Silva como su representante diplomático en Caracas.