Delegación libanesa, incluido ministro de Hizbulá, visita Siria para explorar cooperación

"Las conversaciones se centraron en la búsqueda de formas para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países hermanos y desarrollar una coordinación conjunta en varios ámbitos, sobre todo en cooperación de seguridad y control de fronteras", informó el Ministerio de Exteriores de Siria en un comunicado.

Por parte de Damasco, a la reunión acudió el ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani, mientras que la delegación libanesa estuvo encabezada por el viceprimer ministro del país, Tarek Mitri, e incluyó a los titulares de varios ministerios, incluido Haidar.

Hizbulá tuvo a miles de combatientes desplegados en Siria para apoyar a su aliado Bachar al Asad durante el conflicto que libró contra grupos entonces opositores, de los que emanaron las actuales autoridades sirias tras el derrocamiento del anterior régimen en diciembre de 2024.

Haidar es uno de los dos ministros que el movimiento chií libanés tiene en el actual Gobierno del Líbano.

También viajó este lunes a Damasco la ministra libanesa de Asuntos Sociales, Haneen Sayed, pues entre los temas a tratar estaba el regreso de los refugiados sirios residentes en el Líbano, hasta la caída de Al Asad estimados en alrededor de 1,5 millones y que desde entonces se habrían reducido a casi la mitad.

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Ambos países protagonizaron un acercamiento tras el cambio de poder en Siria, después de años de frías relaciones derivadas de cerca de tres décadas de ocupación de las tropas sirias al territorio libanés que terminaron en 2005.