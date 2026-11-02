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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 22:15

Demócrata Xavier Becerra llama al voto latino en su cierre de campaña por California

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Los Ángeles (EE.UU.), 2 nov (EFE).- A un día de las elecciones, el candidato demócrata a la gobernación de California, Xavier Becerra, llamó este lunes a la comunidad latina a salir a votar durante el cierre de su campaña, marcado por una intensa jornada de recorridos y encuentros políticos en Los Ángeles.

Por EFE
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"Queremos ver que nuestra comunidad latina salga a votar", dijo Becerra, quien se sitúa como favorito en las encuestas, con un 59,8 % de la intención de voto, frente al 36,2 % de su rival republicano, Steve Hilton, según datos recogidos por The Times.

El demócrata expresó su preocupación por la menor participación electoral de los latinos en comparación con otros grupos, como los afroamericanos y los asiáticos, durante una visita al Homegirl Café, perteneciente a Homeboy Industries, una organización sin fines de lucro dedicada a la rehabilitación y reinserción social de personas que han pertenecido a pandillas o tienen antecedentes de encarcelamiento.

"Por favor, a nuestra comunidad, salgan a votar. Sean la diferencia, por favor. Nosotros podemos elegir a los líderes de este estado, de esta ciudad. Tenemos que votar. Y ojalá en las últimas horas, hoy y mañana, nuestro pueblo salga a votar", añadió.

A mediados de octubre, Becerra, exsecretario de Salud de Estados Unidos, pidió a los latinos acudir a las urnas también en representación de aquellos inmigrantes que no tienen derecho al voto.

Antes de viajar a Sacramento, donde votará y seguirá en directo los resultados electorales, el candidato de raíces mexicanas cumplió una intensa agenda de encuentros.

Durante la jornada también pidió votar en contra de la Proposición 39, que exigiría a los votantes presentar una identificación emitida por el Gobierno en los centros de votación y proporcionar los últimos cuatro dígitos del número de identificación oficial designado durante el registro electoral en el caso del voto por correo, al considerar que impone obstáculos al ejercicio del derecho al voto.

"La Proposición 39 intenta hacer más difícil que nuestros ciudadanos voten, especialmente personas como mi mamá, una ciudadana naturalizada", afirmó.

Becerra también se reunió con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien aprovechó el encuentro para defender su gestión y pedir el voto de los angelinos para continuar al frente de la ciudad.

Entre sus prioridades, Bass mencionó retirar los campamentos de personas sin hogar de las calles, especialmente de las zonas cercanas a las escuelas, mantener la seguridad pública y ampliar la oferta de vivienda asequible.

"Mi mensaje para los habitantes de Los Ángeles es que, obviamente, quiero su voto, porque tenemos que retirar las tiendas de campaña de las calles, especialmente las que están frente a las escuelas", declaró la alcaldesa.

Sobre sus emociones en la recta final de la campaña, Becerra dijo sentirse optimista y motivado de cara a las elecciones.

"Me siento muy bien, sigo en pie, con ganas de que la gente vote. Por favor, salgan a votar; por mucho que me encantaría tener su voto, simplemente salgan a votar", añadió.

El candidato concluyó su campaña arropado por algunas de las principales figuras del Partido Demócrata.

Durante un mitin celebrado en Los Ángeles bajo el lema "Detengan la toma de poder" ("Stop the Power Grab", en inglés), Becerra compartió el escenario con el gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y los senadores estadounidenses Adam Schiff y Alex Padilla.

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