Detienen en Serbia a un banquero cercano a Vucic por retirar millones de cámara acorazada

Según informó el portal de noticias Balkaninsight, que cita la fiscalía serbia contra el crimen organizado, el banquero habría sacado, junto con otros dos empleados de la entidad, unos 45.000 millones de dinares (unos 380 millones de euros).

El Banco Nacional de Serbia (NBS) retiró el viernes pasado la licencia del Alta Bank tras valorar que la situación financiera del banco había "empeorado drásticamente" y sus clientes podrían verse afectados por ello.

Según la fiscalía, dos directivos del banco habrían entregado a Macura sus tarjetas de acceso o le permitieron directamente la entrada a la cámara acorazada.

Los tres sospechosos permanecerán detenidos durante 48 horas antes de ser interrogados.

La revocación de la licencia del banco y las detenciones se producen pocos días después de que el Partido Progresista Serbio (SNS) de Vucic, en el poder desde 2012, perdiera las elecciones parlamentarias del pasado 25 de octubre, donde la opositora Lista de Estudiantes consiguió la mayoría absoluta.

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La oposición acusa a Vucic de corrupción y de una deriva autoritaria en el país balcánico.

El Alta Bank se hizo en el pasado con importantes contratos con empresas públicas serbias y apareció como patrocinador de actividades de Vucic, como el lanzamiento de un podcast en YouTube al inicio de su campaña electoral.

Las turbulencias del banco están afectando también a sus filiales en países vecinos, como Montenegro o Macedonia del Norte, donde las autoridades financieras también retiraron su licencia o pusieron la entidad bajo una administración temporal.