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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 21:40

Deuda pública de El Salvador supera los 35.267 millones de dólares, un 4,3 % más que 2025

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San Salvador, 2 oct (EFE).- La deuda pública total de El Salvador se elevó un 4,3 %, hasta los 35.267,92 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el cierre de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este lunes.

Por EFE
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Según los datos del BCR, la deuda estatal a septiembre pasado creció en 1.459,17 millones de dólares, frente al saldo de 33.808,75 al cierre de diciembre de 2025.

De este total, 15.793,97 millones de dólares son deuda externa y 19.473,95 millones corresponden a deuda interna, de los que 11.874,74 millones pertenecen a la deuda con los fondos privados de pensiones.

La deuda externa registró un alza del 3,7 %, equivalente a 569,04 millones de dólares desde los 15.224,93 millones de dólares al cierre de 2025, mientras que la deuda interna se incrementó en 890,13 millones frente a los 18.583,82 millones de diciembre del año pasado, un 4,8 % más.

El Banco Central informó de que el producto interno bruto (PIB) de El Salvador creció un 4,79 % en el primer trimestre de 2026, para alcanzar los 9.261,8 millones de dólares, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras.

Las proyecciones del Banco Mundial prevén que la economía de El Salvador crezca al cierre de 2026 un 4,5 % y un 3,9 % en 2027, un ajuste al alza respecto a sus proyecciones de junio pasado, que pronosticaban un 3,2 % en 2026 y un 3 % en 2027.

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