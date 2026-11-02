ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
02 de noviembre de 2026 - 11:36

Feminicidio en Pedro Juan Caballero: ¿Autor imitó el caso de Eusebio Ayala?

Nelson Cárdenas con chaqueta y gorra, en un retrato que refleja tranquilidad, en un fondo neutral.
Nelson Cárdenas, supuesto feminicida prófugo, y Reinalda López Núñez, víctima de feminicidio en Pedro Juan Caballero.Gentileza

En una aparente intención de imitar el ataque a tiros contra dos mujeres en el cementerio de Eusebio Ayala, un hombre llevó a su pareja hasta un cementerio y le disparó frente a la cruz mayor. El feminicidio se produjo en Pedro Juan Caballero.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El feminicidio ocurrió en la madrugada del sábado 31 de octubre, en el predio del Cementerio Alemán de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

La víctima resultó ser Reinalda López Núñez, de 26 años, en tanto que el supuesto autor es su pareja Nelson Cárdenas, de unos 28 años, indígena.

El jefe de Investigaciones de Amambay, comisario principal César Diarte, explicó que el hombre llevó a su pareja hasta el cementerio y en ese lugar le disparó en la frente. Nelson probablemente pensó que ella murió y huyó del lugar en una motocicleta.

Lea más: Feminicidio en Pedro Juan Caballero: confirman muerte de mujer baleada por su pareja

Reinalda, aunque tenía una bala en la cabeza, caminó unos 200 metros hasta que halló a unas personas que la auxiliaron. Sin embargo, murió en el hospital.

Según la información recabada por los investigadores, Nelson le disparó a Reinalda en la creencia de que ella abortó recientemente un hijo de ambos.

La mujer asesinada deja un hijo, fruto de una relación anterior. No tenía aún hijos con el supuesto feminicida prófugo, quien aparentemente trabajaba en una plantación de marihuana.

Lea más: Los nueve asaltos atribuidos a la banda que baleó a dos mujeres tras una jineteada en Eusebio Ayala

A los policías le llamó la atención la conducta del supuesto autor del crimen, ya que llevó probablemente bajo engaños a su concubina hasta el cementerio para ejecutarla frente a la cruz mayor.

Semejanzas con el feminicidio ocurrido en Eusebio Ayala

Es una modalidad idéntica a la que emplearon los hombres que mataron a Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, y dejaron en coma a la amiga de esa, Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el 28 de setiembre pasado frente a la cruz mayor del cementerio de la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Lea más: Crimen en Eusebio Ayala: lo que se sabe del feminicidio y los aprehendidos

Los supuestos autores de este crimen son Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Polaco; su cuñado Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule, y Alcides Ramos Osorio, de 39 años, alias Ka’i, quienes están en la cárcel.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar