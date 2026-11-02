Feminicidio en Pedro Juan Caballero: ¿Autor imitó el caso de Eusebio Ayala?

El feminicidio ocurrió en la madrugada del sábado 31 de octubre, en el predio del Cementerio Alemán de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

La víctima resultó ser Reinalda López Núñez, de 26 años, en tanto que el supuesto autor es su pareja Nelson Cárdenas, de unos 28 años, indígena.

El jefe de Investigaciones de Amambay, comisario principal César Diarte, explicó que el hombre llevó a su pareja hasta el cementerio y en ese lugar le disparó en la frente. Nelson probablemente pensó que ella murió y huyó del lugar en una motocicleta.

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Reinalda, aunque tenía una bala en la cabeza, caminó unos 200 metros hasta que halló a unas personas que la auxiliaron. Sin embargo, murió en el hospital.

Según la información recabada por los investigadores, Nelson le disparó a Reinalda en la creencia de que ella abortó recientemente un hijo de ambos.

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La mujer asesinada deja un hijo, fruto de una relación anterior. No tenía aún hijos con el supuesto feminicida prófugo, quien aparentemente trabajaba en una plantación de marihuana.

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A los policías le llamó la atención la conducta del supuesto autor del crimen, ya que llevó probablemente bajo engaños a su concubina hasta el cementerio para ejecutarla frente a la cruz mayor.

Semejanzas con el feminicidio ocurrido en Eusebio Ayala

Es una modalidad idéntica a la que emplearon los hombres que mataron a Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, y dejaron en coma a la amiga de esa, Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, cuyos cuerpos fueron encontrados el 28 de setiembre pasado frente a la cruz mayor del cementerio de la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

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Los supuestos autores de este crimen son Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Polaco; su cuñado Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule, y Alcides Ramos Osorio, de 39 años, alias Ka’i, quienes están en la cárcel.