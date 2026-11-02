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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 18:05

Diosdado Cabello espera que los resultados de las elecciones en EE.UU. se respeten

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Caracas, 2 nov (EFE).- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó este lunes su deseo para que se respeten los resultados de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos del martes y pidió por la paz de ese país.

Por EFE
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"Ellos cierran mañana, siempre pedimos por la paz de los países que van a elecciones, que los resultados son de ese estado, de ese país y como tal deben respetarse; siempre hemos querido eso, independientemente del país que sea", dijo Cabello al ser preguntado sobre las elecciones de medio mandato en Estados Unidos durante la rueda de prensa del PSUV.

El martes, los estadounidenses acuden a votación para elegir a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, a un tercio de los puestos en el Senado y a más de 30 gobernaciones estatales y otros puestos locales. En estos comicios los republicanos defienden la mayoría del congreso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que las elecciones de mitad de mandato son "las más importantes" de la historia y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos" e incluso "yihadistas".

Trump llegó al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, tras una gira frenética por el país en la que ha dado 25 mítines en varios estados, principalmente bastiones republicanos que según las encuestas se están decantando para los demócratas, como Texas, Iowa o Kansas.

En el caso de la Cámara de Representantes, el modelo de pronósticos de Decision Desk HQ estima una victoria para los demócratas, con un 84 % de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás.

De acuerdo con el agregador de encuestas, el Partido Demócrata tiene un 65 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, ocho puntos porcentuales más que hace siete días.

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos de este martes pueden redefinir el margen de maniobra del presidente Donald Trump en Latinoamérica, desde la política de presión sobre Cuba y Venezuela hasta las disputas comerciales con México y Brasil y los compromisos con los Gobiernos aliados de Washington.

Estados Unidos y Venezuela mantienen actualmente una relación en la que ambos gobiernos se tildan de "amigos" y "aliados" en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar de Washington a Caracas en enero pasado.

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