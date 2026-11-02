Duelo nacional de dos días en Uruguay tras fallecimiento de tres buzos del Ejercito

De acuerdo con esto, la bandera nacional permanecerá a media asta en todos los edificios públicos, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra.

Según informó la Armada Nacional, la Prefectura del Puerto de Fray Bentos -ubicado en el departamento (provincia) de Río Negro - recibió en la noche del jueves un llamado del servicio de emergencias alertando sobre la presunta desaparición de varias personas en aguas del río Uruguay.

De acuerdo con esto, se comenzó una tarea de búsqueda con dos embarcaciones y durante el operativo fueron recuperados dos cuerpos de militares que formaban parte de un curso que el Ejercito Nacional daba a sus efectivos en la órbita del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos. Un día después fue hallado el tercer efectivo fallecido.

Mientras tanto, una persona fue encontrada con vida y trasladada a un centro asistencial de la zona, donde fue internada en el centro de cuidados intensivos. Luego fue trasladada al Hospital Militar de Montevideo.

Este lunes, el Ejercito Nacional informó que el militar "evoluciona favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta" y que se le continúan haciendo diversos estudios.

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El viernes, detalló en un comunicado que el hecho ocurrió en el marco del curso de Buzos Tácticos, cuando se estaba llevando a cabo el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo.

"Los alumnos del curso se encontraban todos vinculados a una cuerda madre y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores. Por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredó con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando 4 de ellos debajo del agua", indicó.