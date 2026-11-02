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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 06:40

EAU pide replantear la industria energética mundial para afrontar las perturbaciones

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El Cairo, 2 nov (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este lunes que la industria energética mundial debe replantearse fundamentalmente la forma en que genera, protege y suministra energía de manera segura, tras advertir que las perturbaciones en el estrecho de Ormuz han drenado casi 1.000 millones de barriles de los inventarios globales.

Por EFE
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Así se expresó el ministro de Industria y Tecnologías Avanzadas del país del golfo Pérsico, Sultán Ahmed Al Yaber, en la apertura de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC), uno de los eventos y congresos de la industria energética más importantes del mundo.

Al Yaber, también director ejecutivo de la petrolera nacional emiratí ADNOC, advirtió que las perturbaciones "sin precedentes" debidas, sobre todo, a las restricciones en Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán, "han dejado al descubierto vulnerabilidades críticas en las cadenas de suministro internacionales".

Sostuvo que desde el inicio de la guerra, a finales de febrero, "se han extraído cerca de 1.000 millones de barriles de crudo de las reservas existentes", y que, "en algunos mercados, las existencias de diésel se encuentran en su nivel estacional más bajo de los últimos 35 años", y "otros enfrentan un déficit de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) de 600.000 millones de pies cúbicos".

"En pocas palabras, el mundo ha mermado sus reservas de seguridad", alertó Al Yaber, tras subrayar que la actual crisis revela que "el suministro es solo una parte de la historia", y que "la otra parte es la entrega".

"Antes de las perturbaciones, la logística representaba menos del 5 % del costo de un barril. Hoy, supone más del 30 por ciento. En resumen, la seguridad energética no se mide únicamente en el punto de producción; ahora también se mide en el punto de entrega".

El emiratí expuso algunas medidas que consideró que la industria energética debe adoptar para reducir el impacto de futuras crisis, bajo los títulos de "un suministro accesible", "rutas hacia el mercado" y "la inteligencia operativa".

En este contexto señaló que "se necesita ampliar el almacenamiento estratégico, incrementar las reservas de productos y contar con una capacidad de refinado flexible más cercana a los mercados de consumo", así como "construir la infraestructura antes de que sea indispensable, apoyándose en una logística avanzada".

También subrayó la importancia de "pasar de operaciones automatizadas a sistemas energéticos inteligentes que anticipen riesgos, optimicen el rendimiento y reduzcan el costo de cada barril", e invitó a los gobiernos a adoptar políticas que "generen confianza".

Al Yaber destacó asimismo la importancia de la introducción de tecnologías avanzadas, señalando en este sentido la presencia en ADEPIC este año del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, así como la firma entre ADNOC y OpenAi de una alianza estratégica.

Con esos acuerdos, según EAU, la petrolera emiratí pretende convertirse en la primera gran compañía del sector energético a nivel mundial en desplegar de forma integrada en sus operaciones las tecnologías de frontera (frontier AI), las más avanzadas del mundo.

"Desde el momento en que nació ChatGPT, el mundo se ha preguntado qué puede hacer la energía por la IA. Y ahora, juntos, descubriremos qué puede hacer la IA por la energía", dijo Al Yaber.

La feria y el congreso de ADIPEC, cuya actual edición continuará hasta el jueves, reúne anualmente en Abu Dabi a profesionales, ministros de Energía, directores ejecutivos globales y empresas tecnológicas para dar forma al futuro del sector.

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