ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Territorio ABC 1912
ABC TV de 22:00:00 a 22:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 21:20

Ecuador envía tercer vuelo con ayuda humanitaria y traslada maquinaria pesada a Galápagos

Imagen sin descripción

Quito, 2 nov (EFE).- Ecuador envió este lunes un tercer vuelo con cerca de siete toneladas de ayuda humanitaria al archipiélago de Galápagos, afectado por las inundaciones provocadas por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, además de maquinaria pesada para atender la emergencia en la isla Santa Cruz.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Así lo confirmó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en un comunicado, donde detalló que la aeronave llegó al archipiélago con cerca de siete toneladas de suministros, que se suman a las más de diecisiete toneladas enviadas anteriormente para asistir a las familias damnificadas.

Por su parte, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Roberto Luque, informó el envío de cuatro máquinas pesadas, entre ellas una excavadora, una retroexcavadora y dos volqueras, a bordo de un buque desde Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, hacia Santa Cruz.

Luque indicó que en la misma embarcación se trasladaron suministros de primera necesidad en coordinación con la Secretaría de Riesgos.

El envío de ayuda se produce después de que el COE de Santa Cruz declarara la emergencia ante las fuertes precipitaciones que han provocado inundaciones y afectaciones en distintos sectores de la isla, además de un fallecido.

Las inundaciones también dejaron a una persona fallecida en la ciudad de Guayaquil.

Además, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura suspendió el lunes las clases presenciales en todas las instituciones educativas del municipio de Santa Cruz mientras persistan las condiciones de emergencia.

Según el último pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se prevé que las lluvias continúen durante la noche del lunes al martes en gran parte del país, con pronósticos de lluvias fuertes en los municipio de Bolívar, El Carmen, Flavio Alfaro, Olmedo y Pichincha, en la provincia costera de Manabí, así como en San Cristóbal, en Galápagos.

También se prevén lloviznas en Esmeraldas y en distintos municipios de Guayas, como Guayaquil, donde el pasado domingo una fuerte tormenta eléctrica provocó inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. También lloverá levemente en sectores de Los Ríos, El Oro y Manabí.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en zonas costeras y sequías prolongadas en la sierra.

Lo
más leído
del día

01
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más
02
Política
Zenaida Delgado renuncia al Senado
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Policiales
Bomberos de San Bernardino sufren fatal vuelco en camino a combatir incendio
Ver más
05
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más

Te puede interesar