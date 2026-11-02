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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 18:35

Ecuador suspende clases presenciales en isla de Galápagos afectada por lluvias de El Niño

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Quito, 2 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador suspendió este lunes las clases presenciales en todas las instituciones educativas del municipio de Santa Cruz, en Galápagos, ante la emergencia provocada por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Por EFE
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El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó en un comunicado de que la medida afecta a todos los centros educativos públicos y privados del municipio, y que continuarán con clases académicas bajo la modalidad no presencial.

Esta medida se mantendrá mientras permanezca vigente la declaratoria de emergencia y alerta roja nacional, o hasta que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Santa Cruz determine que existen las condiciones adecuadas para retomar la presencialidad.

La decisión se produce en mitad de fuertes precipitaciones que afectan a distintas zonas de Ecuador, especialmente en la región costera e insular, donde las lluvias de los últimos días han provocado inundaciones, daños materiales y al menos un fallecido en Santa Cruz y otro en Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

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