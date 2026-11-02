EE.UU. lanza ataque contra isla iraní a unas horas de elecciones, según WSJ

Según el diario, funcionarios estadounidenses describieron los ataques como operaciones de carácter defensivo destinadas a limitar la capacidad de Irán para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no ha anunciado públicamente estas operaciones. Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados por distintos medios del país señalaron que el ataque respondió al impacto contra una aeronave militar estadounidense en la región.

Qeshm, situada a la entrada del estrecho de Ormuz, alberga una instalación subterránea de misiles, una base naval y una importante planta desalinizadora.

El Pentágono ha reforzado en las últimas semanas su presencia militar en la región y ha preparado distintas opciones para una eventual ampliación de los ataques, según el WSJ.

Trump afirmó este lunes que Estados Unidos "ya había ganado la guerra contra Irán" y restó importancia a una posible reanudación de los combates.

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"No sé si siquiera se puede llamar guerra porque llevamos meses sin combatir", dijo a los periodistas en Washington. Preguntado sobre si contempla nuevos ataques después de las elecciones legislativas de este martes, respondió que no, aunque funcionarios de su Administración señalaron que el mandatario sigue valorando distintas opciones.