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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 21:05

EE.UU. mediará negociaciones entre Ucrania y Rusia la próxima semana en Abu Dabi

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Washington, 2 nov (EFE).- Estados Unidos mediará en una nueva ronda de negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, centrada en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada del conflicto y la ayuda humanitaria, según anunció este lunes el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.

Por EFE
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En un mensaje publicado en X, Witkoff afirmó que Washington espera aprovechar los avances logrados en las reuniones celebradas en Kiev, Oslo y San Petersburgo para alcanzar un "acuerdo de paz integral y duradero" que "garantice la seguridad para las generaciones venideras".

El enviado especial adelantó además que los negociadores estadounidenses se reunirán esta semana en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN para abordar las garantías de seguridad para Ucrania y la futura arquitectura de seguridad europea tras la guerra.

Las conversaciones en Bruselas también incluirán las oportunidades económicas para respaldar la reconstrucción de Ucrania, mientras que la ronda de Abu Dabi abordará los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada y la ayuda humanitaria, así como los próximos pasos hacia la paz.

En paralelo, la guerra sigue dejando bajas, este lunes al menos 24 personas murieron en la localidad de Komishuvaja, en la región ucraniana de Zaporiyia, en un ataque ruso con una decena de bombas aéreas contra una escuela donde la población recibía ayuda humanitaria, según el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Entre los fallecidos hay dos integrantes de los equipos de rescate y cuatro policías.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el bombardeo y aseguró que "los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí".

Las nuevas conversaciones se enmarcan en los esfuerzos de Trump por acercar posiciones con Putin, en un proceso que ha generado tensiones con Kiev.

El mandatario estadounidense ha mantenido contactos directos con su homólogo ruso y ha impulsado medidas de alivio de las sanciones energéticas contra Moscú, mientras su relación con Zelenski se ha deteriorado por las diferencias sobre las condiciones para poner fin a la guerra y las concesiones que debería hacer Ucrania.

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