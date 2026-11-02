El brent cae un 7,63 %, hasta 104,77 dólares, por optimismo diplomático entre EEUU e Irán

Tras un cambio en el contrato de referencia en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, que ha pasado de diciembre a enero de 2027, el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 8,66 dólares con respecto al precio de liquidación del pasado viernes, cuando registró 113,43 dólares.

El descenso es todavía mayor, de casi un 11 %, si lo comparamos con los futuros del brent de vencimiento en diciembre -que hoy ya han dejado de tomarse como referencia-, que cerraron octubre en 117,64 dólares, con el crudo en su nivel más alto en seis meses.

El brent reaccionó a la baja debido al optimismo de los inversores ante la intensificación de los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviase la semana pasada una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei para retomar las negociaciones.

Teherán envió una delegación a Doha (Catar) el fin de semana, ya que el emirato está facilitando el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos.

Además, Irán aseguró este lunes que, si Estados Unidos acepta sus condiciones, podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones "más profundas" sobre el fin de la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

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Entre las condiciones iraníes se encuentra el fin del conflicto en todos los frentes a nivel regional, incluido el Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Teherán y Mascate y el levantamiento de las sanciones al petróleo, entre otras.

El mercado tiene la mirada puesta en las elecciones legislativas estadounidenses de este martes, entre la incertidumbre de si, una vez pasada la cita electoral, y dependiendo del resultado de la misma, Washington optará por impulsar una solución diplomática con Irán o reanudará los bombardeos contra la república islámica.