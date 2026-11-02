El defensor del pueblo ucraniano trabaja con Moscú para liberar al español preso en Rusia

"Es el voluntario español que fue detenido por las autoridades de ocupación rusas. Lo sabemos todo sobre él, investigamos, y durante las negociaciones planteamos la cuestión de los ciudadanos de terceros países que se encuentran tanto en lugares de privación de libertad de la Federación Rusa como en Ucrania con el estatuto de prisioneros de guerra rusos", dijo Lubinets sobre este caso.

El defensor del pueblo ucraniano agregó que, independientemente de la nacionalidad de la persona, su país "no olvida a nadie cuyas acciones han mostrado que apoya a Ucrania y a los ciudadanos de Ucrania".

Lubinets habló sobre el caso de Mariano García Calatayud en una rueda de prensa celebrada en Kiev para explicar con detalle la operación humanitaria que la semana pasada permitió suministrar ayuda humanitaria y evacuar a población civil en la localidad de Oleshki, situada en la parte de la sureña región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia.

Esta operación humanitaria fue posible gracias a un alto el fuego negociado con la intermediación de la primera dama de EE.UU., Melania Trump, por Lubinets con su homóloga rusa, Yana Lantrátova.

En un hecho inédito entre representantes de ambos bandos desde el comienzo de esta guerra, Lubinets y Lantrátova han aparecido juntos ante las cámaras en repetidas ocasiones durante la tregua -que se declaró el martes y terminó ayer domingo- y han destacado en múltiples declaraciones la confianza y la sintonía con que han llevado a cabo la misión en Oleshki.

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Tanto Lubinets como la defensora del pueblo rusa han subrayado, además, que esta experiencia puede servir de modelo para nuevas treguas localizadas y evacuaciones de localidades del frente y para dar impulso a la liberación de los civiles cautivos en el contexto de esta guerra.

Mariano García Calatayud es natural de la Comunidad Valenciana y en 2014 se mudó a la ciudad ucraniana de Jersón, donde llevaba a cabo labores de voluntariado.

Resultó detenido por las fuerzas de ocupación rusas poco después de que éstas tomaran la ciudad -que fue recuperada por Ucrania meses más tarde-.

El ciudadano español tenía en el momento de su detención 74 años y, desde su arresto, apenas ha trascendido información sobre su paradero.