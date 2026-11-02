El dólar registra un nuevo récord en Cuba y alcanza los 900 pesos en el mercado informal

Por su parte, el euro también experimentó una subida y se situó en los 990 pesos, según el mismo medio, que se ha convertido en la referencia principal para expertos independientes y la mayoría de la población en sus transacciones diarias.

El dólar llegó a este máximo después de alcanzar los 850 pesos la pasada semana en la isla y subir 10 pesos frente a la jornada anterior.

El tipo de cambio oficial quedó este lunes en los 770 pesos por dólar para las personas naturales (segmento III), según el Banco Central de Cuba (BCC).

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, una reforma del mercado cambiario implementada a principios de 2021 que no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria en la isla y desestabilizó completamente la economía.

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La moneda nacional cubana ha sufrido desde entonces una profunda depreciación marcada por la crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido el 15 % de su producto interior bruto (PIB).

Para este año la economía de la nación caribeña debe experimentar una caída del 10,3 %,según estimaciones independientes, marcada por la fuerte presión estadounidense desde inicios de 2026 que busca forzar un cambio económico y político, así como por las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales que han agravado los problemas estructurales.

Según datos oficiales, la inflación interanual en el mercado formal repuntó en septiembre en la isla y se situó en el 28,44 %, mientras que la mensual saltó un 3,37 %.

Estas cifras oficiales no recogen el incremento de los precios en el mayoritario -y mejor abastecido- mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos, de acuerdo con expertos independientes.

El Gobierno cubano ha criticado en varias ocasiones la tasa de referencia de El Toque, asegurando que es una técnica para desestabilizar la economía nacional, que favorece la especulación y la inflación.