El Ejército israelí mata a dos gazatíes en ataques a la Franja, según fuentes palestinas

Según personal del hospital gazatí de Al Naser, un ataque aéreo israelí dirigido contra un grupo de personas en Jan Yunis (sur de Gaza) acabó con la vida de un hombre e hirió a otras dos personas. El fallecido fue identificado, según este centro médico, como Mahmud Yihad Qifa, de 46 años.

Además, un segundo bombardeo del Ejército israelí contra una tienda de campaña de personas desplazadas en la zona de Mawasi, cerca de Jan Yunis, mató a un palestino de 19 años al que este hospital gazatí identificó como Asad Qishta. En el ataque resultaron heridos además una mujer y un niño, según las fuentes médicas de Al Naser.

Este lunes también falleció un agente de policía a causa de sus heridas, producidas en un ataque llevado a cabo con un dron israelí ayer domingo contra un grupo de agentes de este cuerpo en Mawasi, según confirmó hoy el Ministerio del Interior y Seguridad Nacional de la Franja.

Solo durante el día de ayer el Ejército israelí mató a ocho gazatíes, incluido un niño de tres años y cinco agentes de policía, según confirmaron fuentes médicas y rescatistas de la Defensa Civil.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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Durante el alto el fuego, casi 1.600 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.500 gazatíes, entre ellos 20.000 menores de edad, según los datos de Sanidad gazatí.