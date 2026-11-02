El estadounidense Juan Atkins, pionero del tecno, muere en México a los 64 años

El artista de Detroit fue encontrado inconsciente en la habitación de su hotel horas antes de una presentación programada en el club YuYu Cine Club de la capital mexicana este fin de semana.

Tras ser trasladado de urgencia a un hospital de la capital, el personal médico certificó su fallecimiento aunque hasta el momento no se ha dado a conocer de forma oficial la causa del deceso.

Según reportes de medios estadounidenses, Atkins afrontaba desde hacía tiempo problemas de salud derivados de la diabetes, si bien no se ha determinado si dicho padecimiento estuvo relacionado con su muerte.

A través de un comunicado en redes sociales, la agencia Greensmith Artists lamentó la pérdida del músico y destacó que el mundo perdió a un creador que cambió el curso de la música.

La compañía reveló además que se encontraban planeando actuaciones para 2027 y preparando una película biográfica titulada preliminarmente 'Techno City'.

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"Él nunca se quejaba. Nunca mencionó lo enfermo que estuvo durante años. Solo salía e intentaba hacer su trabajo lo mejor posible. Respeten su legado, respeten el esfuerzo", declaró en un video subido a redes sociales su compañero de profesión Derrick May.

Nacido en Detroit en 1962, el músico inició formalmente su carrera en 1980 con la formación del dúo Cybotron junto a Richard Davis, proyecto con el que publicó en 1983 'Clear', tema considerado un hito temprano en la configuración del sonido electrónico contemporáneo.

Posteriormente, bajo el pseudónimo Model 500 y con su pieza 'No UFOs' de 1985, consolidó la escena de su ciudad natal y fundó el sello discográfico Metroplex.

Junto a Kevin Saunderson y Derrick May integró la célebre triada conocida como The Belleville Three, precursora del género a nivel internacional.

A su grabación 'Techno Music', publicada en 1988, se le atribuye haber dado nombre formal a la corriente musical.