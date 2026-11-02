El excanciller peruano González-Olaechea declina su candidatura a director general de OIT

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú explicó que el motivo del retiro de la candidatura de González-Olaechea es que, el pasado viernes, la Organización Internacional de Empleadores (IOE, en inglés) y la Confederación Sindical Internacional (ITUC, en inglés), hicieron público su respaldo a la reelección de Houngbo.
"Dada la composición tripartita de la Organización (Gobiernos, Empleadores y Trabajadores), estos respaldos implican la virtual reelección del Sr. Houngbo", precisó el comunicado de Perú.
Tras esa de decisión de apoyo, González-Olaechea determinó declinar su candidatura, en aras de alcanzar un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso y respete la voluntad de todos los mandantes en el Consejo de Administración de la OIT, determinación que "el Gobierno del Perú comparte, respeta y aprecia", remarcó la Cancillería peruana.
Explicó que la presentación de la candidatura del excanciller, que ejerció ese cargo entre 2023 y 2024 durante el Gobierno de Dina Boluarte, se realizó en el marco de la importancia que le otorga el Perú a la construcción de consensos en el ámbito multilateral y en el mundo del trabajo.
Asimismo, añadió que se sustentó en "la sólida formación y amplia experiencia pública y privada" del candidato peruano, así como en consideración de sus propuestas de gestión de la Organización, que resumió en “Una vida digna en la Era Disruptiva”.
La candidatura de González-Olaechea obtuvo el respaldo de los principales gremios empresariales y sindicales del Perú, indicó el comunicado oficial.
En ese sentido, el Gobierno peruano llevó a cabo una intensa campaña de promoción de la candidatura a través de sus Misiones acreditadas en los países miembros del Consejo de Administración de la OIT y de sus Representaciones Permanentes, tanto en Ginebra como en Nueva York.