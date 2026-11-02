ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 15:25

El Gobierno de Cuba da luz verde a la reducción del Ejecutivo a 20 ministerios

Imagen sin descripción

La Habana, 2 nov (EFE).- El Gobierno de Cuba oficializó este lunes su profunda reestructuración del Ejecutivo en la isla y fijó en 20 el número de ministerios (incluyendo el Banco Central), una medida que busca "atemperarse a la crisis que sufre el país".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Con la publicación en esta jornada de la Ley 186 "De Organización de la Administración Central del Estado" en la Gaceta Oficial de la República y que entrará en vigor siete días después, se reduce, reordena y fusionan diversas carteras estatales en un intento por recortar estructuras.

El cambio institucional consolida actividades previamente repartidas en distintas entidades y ministerios independientes para dar paso a entidades como el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas, el de Agricultura y Alimentación; Comercio e Inversión Extranjera; Ministerio de Cultura; y Ministerio de Deportes y Recreación.

También estarán el Ministerio de Educación; y el de Educación Superior, Ciencia e Innovación; así como el Ministerio de Energía y Minas; el de Industrias y la Construcción; y el de Información y Comunicación Social.

Se suman el Ministerio de Comunicaciones, el de Justicia; Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos; además del Ministerio de Relaciones Exteriores; el de Salud Pública; de Trabajo y Seguridad Social; de Turismo; de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el del Interior; y el Ministerio del Transporte.

Junto a estos 20 ministerios, "el Banco Central de Cuba (BCC)" conserva su rango y condición como "un organismo de la Administración Central del Estado, dirigido por un ministro-presidente", puntualiza la normativa.

La ley señala, asimismo, que los ministros y el ministro-presidente contarán con un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta norma para presentar a la firma del primer ministro de la isla, Manuel Marrero, "los cronogramas de trabajo" y estableció un periodo de transición de hasta un año para ejecutar los traspasos organizativos y redistribuir los recursos humanos, materiales y presupuestarios.

Esta reforma, incluida en la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, va en línea con el paquete, aprobado en junio, de 176 transformaciones para liberalizar y descentralizar la economía, el mayor proceso de transformación económica emprendido por Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959.

El primer ministro, Manuel Marrero, argumentó en abril pasado que se trataba de "un proceso complejo, pero necesario", debido a la "situación tan compleja" que atraviesa la isla, inmersa en una crisis estructural y agravada este año por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. y las sanciones secundarias para que La Habana introduzca profundas reformas económicas y políticas.

"Un país pequeño, un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia, lo cual hace que los procesos no sean eficientes, por lo que requieren un diseño diferente", señaló.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar