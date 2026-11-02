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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 05:40

El ídolo turco del pop Tarkan lanza 'Wake up', el himno de la COP31

Imagen sin descripción

Ankara, 2 nov (EFE).- Tarkan, considerado la 'superestrella' de la música pop de Turquía, ha presentado una versión en inglés de su tema 'Uyan' ('Despierta'), compuesto para la cumbre climática COP 31, que se celebra la próxima semana en Antalya, en la costa mediterránea turca.

Por EFE
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El videoclip de 'Wake up' ('Despierta'), difundido por primera vez en la noche del pasado domingo, muestra imágenes que reivindican la protección de la naturaleza y el bienestar animal.

A través de este material visual, la obra apela además a la responsabilidad individual y colectiva frente al deterioro medioambiental y la crisis climática global.

Firme defensor de la causa ecologista, el artista de 54 años reclama actuar con urgencia.

Si la versión turca pedía: "Despierta, amigo mío, pon la mano en el corazón antes de que se agote el tiempo", la adaptación en inglés clama: "Con lágrimas en los ojos / Nos llama a todos / Venid a curar este dolor / No me dejéis caer".

La pieza musical transmite asimismo un mensaje de solidaridad y lucha compartida, invitando a la ciudadanía mundial a movilizarse contra el cambio climático sin dejarse vencer por el desaliento.

El ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, Murat Kurum, ha compartido la canción en redes sociales, acompañándola de un mensaje de gratitud al cantante.

'Hoy, al llevar esta canción a todo el mundo como 'Wake up', has generado una valiosa conciencia sobre la crisis climática ante la COP31 (...) Te agradezco esta significativa contribución", señala el titular en su breve comunicado.

El agradecimiento ministerial generó reproches entre sectores oficialistas, sorprendidos por el tono afectuoso hacia un músico que ha sido durante años uno de los críticos más enérgicos de las políticas ecológicas del Gobierno.

Al mismo tiempo, la iniciativa dividió a los seguidores del cantante.

Mientras parte de su público le pidió que sea él quien 'despierte' ante una cumbre que acusan de llevar a cabo un mero lavado de imagen verde ('greenwashing'), miles de admiradores elogiaron su compromiso medioambiental y su coherencia artística.

La COP31 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2026) tendrá lugar entre el 9 y el 20 de noviembre, liderada por primera vez por dos países: Turquía y Australia.

Bajo la consigna de pasar de las promesas a los hechos, el encuentro anual de líderes mundiales se centrará en la búsqueda de fórmulas para cerrar el desfase existente entre el rápido avance real del calentamiento del planeta y el ritmo de los compromisos internacionales para mitigarlo.

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