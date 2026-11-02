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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:25

El Kremlin celebra éxito de tregua en Oleshki pero no prevé nuevas misiones humanitarias

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Moscú, 2 nov (EFE).- El Kremlin celebró este lunes el exitoso cumplimiento de la misión humanitaria en la localidad ucraniana de Oleshki, ocupada desde 2022, y agradeció el papel de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pero de momento no prevé nuevas treguas semejantes.

Por EFE
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"Realmente constatamos el exitoso cumplimiento de esta operación humanitaria", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que en el Kremlin "valoramos altamente el nivel de coordinación alcanzado entre todas las partes durante los preparativos para la operación".

"Nuestra defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, hizo un gran trabajo. Valoramos el nivel de coordinación con su homólogo ucraniano", Dmitró Lubinets, dijo.

Además destacó que Rusia "agradece a la parte estadounidense por la ayuda, y especialmente a Melania Trump".

"Respecto a mantener esta práctica, cada caso concreto es único. Por ahora no tenemos planes similares, y tampoco se han presentado iniciativas análogas", sostuvo, al destacar que "en cada caso concreto los intereses de las personas y el abastecimiento humanitario estarán en primer lugar".

Preguntado sobre las acusaciones de la parte ucraniana de que las fuerzas rusas se habrían reagrupado en la anexionada región de Jersón aprovechando el cese de las hostilidades, llamó a redirigir la pregunta al Ministerio de Defensa ruso.

No obstante señaló que "con un alto nivel de seguridad también se podría suponer que las Fuerzas Armadas de Ucrania también aprovecharon este lapso de tiempo para llevar a cabo la correspondiente reagrupación".

"Es una práctica totalmente habitual en situaciones como esta", resumió.

Rusia dio este viernes por terminada la misión humanitaria en Oleshki, que "transcurrió sin ninguna clase de incidentes", según reportó la propia Lantrátova. Canales de Telegram informaron de que la mayoría de autobuses con los habitantes evacuados se dirigieron por propia voluntad a territorio ucraniano.

Las autoridades ucranianas estimaron en su momento en 2.000-3.000 los habitantes de Oleshki que no recibían suministros regulares de alimentos y medicinas debido a las hostilidades en Jersón, cuyo tercio norte está controlado aún por el ejército ucraniano.

Mientras Kiev acusó a Moscú de ser el culpable de la situación por bloquear los accesos a la ciudad, el presidente ruso, Vladímir Putin, responsabilizó a los ucranianos de lo que llamó "catástrofe humanitaria".

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