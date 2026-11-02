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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 17:30

El petróleo de Texas cae un 7 % ante la expectativa de un acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 2 nov (EFE).- El petróleo de Texas cayó este lunes un 7,3 %, hasta 96,46 dólares el barril, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó en febrero.

Por EFE
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Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 7,66 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes a la prensa que Irán quiere "llegar a un acuerdo" y que eso "podría pasar".

Según el medio Axios, el mandatario comunicó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su deseo de dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, informó el domingo de que continúan las conversaciones indirectas con EE.UU., con la mediación de Catar, acerca de un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque todavía no se ha alcanzado un esfuerzo concreto.

“Hacemos todo lo posible por avanzar en esta vía (diplomática) y esperamos que la otra parte actúe con racionalidad y dé prioridad a la diplomacia frente a otras opciones”, agregó Araqchí, quien recordó que la República Islámica está preparada para cualquier escenario.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó el fin de semana que Trump prefiere no recurrir a la fuerza militar y que le gustaría resolver la situación con Irán "por la vía diplomática".

La firma TD Securities indica hoy en una nota que las noticias sobre avances diplomáticos entre ambos países impactarán en los precios del crudo, que terminó octubre con una subida mensual del 13,76 %, impulsado en gran parte por el conflicto en Oriente Medio.

"No obstante, mientras no se presente una solución concreta a la guerra y los ataques de petroleros y de los hutíes (del Yemen) sigan siendo frecuentes, no prevemos una erosión completa de la prima de riesgo únicamente a través de los titulares diplomáticos", apuntó Ryan McKay, director de estrategia de materias primas de TD Securities.

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