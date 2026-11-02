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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 15:45

El presidente chileno se reúne con el líder del partido español de ultraderecha Vox

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Madrid, 2 nov (EFE).- El líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, se reunió este lunes con el presidente de Chile, José Antonio Kast, quien se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana y a quien llamó "amigo y aliado".

Por EFE
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Kast, quien este lunes recibe también la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se fotografió sonriente con su esposa junto a Abascal y su mujer.

El líder de Vox colgó las fotografías en su cuenta en X, donde ha mostrado su alegría por dar la bienvenida a Madrid a Kast y Pía Adriasola, "amigos y aliados desde hace años", y ha recordado que es su primer encuentro desde su llegada a la Presidencia chilena.

Kast, que en marzo se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno de la democracia en Chile, fue anfitrión el pasado septiembre del V encuentro regional del Foro de Madrid, una iniciativa auspiciada por Vox para frenar a la izquierda en América Latina.

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