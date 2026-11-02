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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 19:25

El presidente de Cuba califica de "gran honor" la amistad con Cuauhtémoc Cárdenas

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La Habana, 2 nov (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes que fue "un gran honor" para su país "contar entre sus mejores amigos" al recién fallecido político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Por EFE
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"Reconocemos su entereza, su altura moral y su dignidad a toda prueba como expresión de los mejores valores del pueblo mexicano", escribió el mandatario cubano en el libro de condolencias abierto en la embajada de México en La Habana, informó la Presidencia en la red social X.

Díaz-Canel agradeció a Cárdenas "su incansable aporte a la amistad" entre los pueblos de Cuba y México.

Además resaltó al líder izquierdista mexicano como un "infatigable luchador por el progreso con justicia social para la hermana nación de México".

Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció el pasado miércoles a los 92 años, fue gobernador de Michoacán, candidato presidencial en tres ocasiones (1988, 1994 y 2000) y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, en 1997.

En 1988 encabezó una candidatura opositora que desafió el prolongado dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en unas elecciones marcadas por denuncias de fraude y cuyo resultado oficial dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Un año después, Cárdenas participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que durante décadas fue una de las principales fuerzas opositoras de México y del que surgieron numerosos dirigentes que posteriormente se incorporaron a Morena, el partido gobernante.

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