El presidente de Guatemala asistirá a Cumbre Iberoamericana en Madrid

La oficina de comunicación social de la Presidencia guatemalteca informó este lunes que Arévalo de León llegará la tarde del martes a la capital española y ese mismo día sostendrá una reunión bilateral con el Rey Felipe VI.

El presidente guatemalteco también fue invitado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), para hablar y presentar las perspectivas económicas de su país en la noche del martes.

Según la misma fuente, el miércoles Arévalo de León está invitado a participar en la ceremonia de entrega del Premio Enrique V Iglesias, presidido por el rey Felipe VI.

En el transcurso de ese día participará en el conversatorio de jefes de Estado en el Encuentro Empresarial y también asistirá al acto de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El mandatario de Guatemala tendrá el jueves su participación en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y también atenderá la invitación al encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y líderes de Latinoamérica.

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Inteligencia artificial, movilidad académica, respuestas más eficientes ante los desastres naturales y apoyo al sector de los cuidados serán los principales temas de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

La cooperación frente al crimen organizado transnacional y el crecimiento económico también estarán presentes en la agenda de esta reunión, según la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que organiza la reunión junto al Gobierno de España como anfitrión del evento.