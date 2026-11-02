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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:30

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará a España para la Cumbre Iberoamericana

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Asunción, 2 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará el martes a España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, informó este lunes la Presidencia en Asunción.

Por EFE
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El mandatario y una comitiva partirán de Paraguay el martes "tras culminar su agenda de la mañana", indicaron a EFE fuentes de la Presidencia.

En un comunicado, la Presidencia paraguaya señaló que Peña aprovechará el viaje para mantener reuniones bilaterales y con empresarios para atraer inversiones al país.

En la XXX Cumbre Iberoamericana se abordarán temas como la conformación de una alianza iberoamericana digital, la reducción de riesgo de desastres, la movilidad académica, estrategias de turismo sostenible, economía social y solidaria, y la cooperación en infraestructuras y transporte, detalló la nota.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en arribar el domingo a la capital de España para participar en la reunión internacional, organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España como país anfitrión.

También ya se encuentran en Madrid los presidentes de Chile, José Antonio Kast; y de Bolivia, Rodrigo Paz; y se espera la llegada de los mandatarios de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de República Dominicana, Luis Abinader.

Pendiente de confirmación está todavía la presencia de otros líderes, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelegido para un nuevo mandato; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Antes de cada cumbre iberoamericana, como es tradición, se suele realizar una reunión de empresarios de la región, que en esta ocasión se celebrará los días 3 y 4.

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