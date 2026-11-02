El presidente de Portugal viaja a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana

Seguro, que estará en España hasta el 6 de noviembre, llegará el martes a Madrid y participará junto al rey de España en la inauguración de la exposición 'Camões. Vida, obra y perdurabilidad en la cultura hispánica', en la Biblioteca Nacional, en el marco de las conmemoraciones del V centenario del nacimiento de Luís de Camões.

Los días 4 y 5 de noviembre, también en Madrid, Seguro participará en los trabajos de la XXX Cumbre Iberoamericana, en cuyo marco mantendrá asimismo contactos bilaterales con los jefes de Estado participantes, informó la Presidencia portuguesa en un comunicado.

Por último, el 6 de noviembre, el presidente luso estará en Salamanca, con motivo de la ceremonia solemne de investidura del secretario general de las Naciones Unidas como doctor honoris causa por la universidad de esa localidad.

También viajará a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, así como el ministro de Exteriores, Paulo Rangel.